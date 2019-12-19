Badou Ndiaye Süper Lig'e dönüyor! Maliyeti belli oldu
Süper Lig'de ilk yarının bitmesine 2 hafta kala transfer çalışmaları hız kazandı. Stoke City, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi Süper Lig ekibine kiralamaya razı oldu. Championship ekibi, kadroda yer açabilmek için Ndiaye'yi isteyen Süper Lig ekibinin teklifini kabul etmeye karar verdi. İşte transfere dair tüm detaylar...
19 Aralık 2019 Perşembe 19:05
Güncelleme: 19.12.2019 19:10
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Yönetim, teknik heyetin de onayıyla bir süredir, daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray formaları giyen BadouNdiaye ile ilgileniyordu.
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İngiltere Championship ekibi Stoke City'de forma giyen Senegalli orta sahayı kadrosuna katmak isteyen bordomavililer, resmen kiralama teklifinde bulunmuştu.
Ancak İngiliz ekibi ve oyuncu ilk etapta yüksek rakamlar talep edince transfer görüşmeleri askıya alınmıştı.
Kısa süre önce, bu transferle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. TheTelegraph gazetesinde yer alan habere göre, Stoke City'nin patronu Michael O'Neill maliyetleri düşürmek için Trabzonspor'un kiralama teklifini kabul etti.
Haftada 35 bin sterlin kazanan 29 yaşındaki futbolcu satın alma opsiyonu ile Trabzonspor'a kiralanacak.