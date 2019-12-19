İşte Trabzonspor-Altay maçı muhtemel 11'leri - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Trabzonspor-Altay maçı muhtemel 11'leri

İşte Trabzonspor-Altay maçı muhtemel 11'leri

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 1. Lig ekibi Altay ile sahasında karşılaşacak. İzmir'de oynanan ilk maçta 2-1 galip gelerek avantajlı bir skor ile rövanş maçına çıkacak bordo-mavililer, adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Karşılaşma öncesi Ünal Karaman'ın nasıl bir kadro tercih edeceği merak konusuydu. İşte Trabzonspor-Altay mücadelesinde muhtemel 11'ler...

19 Aralık 2019 Perşembe 11:20
İşte Trabzonspor-Altay maçı muhtemel 11'leri

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın TFF 1. Lig ekibi Altay ile sahasında karşılaşacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Trabzonspor-Altay maçı muhtemel 11'leri

İzmir'de oynanan ilk maçta 2-1 galip gelerek avantajlı bir skor ile rövanş maçına çıkacak bordo-mavililer, adını son 16 turuna yazdırmak istiyor.

İşte Trabzonspor-Altay maçı muhtemel 11'leri

Medical Park Stadı'nda 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Burak Şeker, yönetecek.

İşte Trabzonspor-Altay maçı muhtemel 11'leri

Fazla forma şansı bulamayan oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadro ile mücadele etmesi beklenen Karadeniz ekibinde, Abdulkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor.

İşte Trabzonspor-Altay maçı muhtemel 11'leri

İŞTE TRABZONSPOR-ALTAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN