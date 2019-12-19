İşte Trabzonspor-Altay maçı muhtemel 11'leri

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 1. Lig ekibi Altay ile sahasında karşılaşacak. İzmir'de oynanan ilk maçta 2-1 galip gelerek avantajlı bir skor ile rövanş maçına çıkacak bordo-mavililer, adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Karşılaşma öncesi Ünal Karaman'ın nasıl bir kadro tercih edeceği merak konusuydu. İşte Trabzonspor-Altay mücadelesinde muhtemel 11'ler...