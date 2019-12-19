İşte Trabzonspor-Altay maçı muhtemel 11'leri

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 1. Lig ekibi Altay ile sahasında karşılaşacak. İzmir'de oynanan ilk maçta 2-1 galip gelerek avantajlı bir skor ile rövanş maçına çıkacak bordo-mavililer, adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Karşılaşma öncesi Ünal Karaman'ın nasıl bir kadro tercih edeceği merak konusuydu. İşte Trabzonspor-Altay mücadelesinde muhtemel 11'ler...
19 Aralık 2019 Perşembe 11:20
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın TFF 1. Lig ekibi Altay ile sahasında karşılaşacak.
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İzmir'de oynanan ilk maçta 2-1 galip gelerek avantajlı bir skor ile rövanş maçına çıkacak bordo-mavililer, adını son 16 turuna yazdırmak istiyor.
Medical Park Stadı'nda 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Burak Şeker, yönetecek.
Fazla forma şansı bulamayan oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadro ile mücadele etmesi beklenen Karadeniz ekibinde, Abdulkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor.