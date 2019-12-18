Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. 4 büyük takım olan Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kayıpları göze çarpıyor. Sivasspor zirvede yer alırken en yakın rakibi Beşiktaş ve Başakşehir'in 6 puan önünde yer alıyor. Peki Cemil Usta Sezonu Süper Ligi'nde ipi kim göğüsleyecek? 34 hafta sonunda cevap bulacak bu soru bir kenara 15. haftanın ardından şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi. Sivasspor'un değişen oranı dikkat çekti. İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları...
18 Aralık 2019 Çarşamba 11:51 Güncelleme: 18.12.2019 11:51
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 15. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Ankaragücü 3000.00 | Önceki oran: 1500.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Kayserispor 3000.00 | Önceki oran: 1500.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Antalyaspor 1000.00 | Önceki oran: 1500.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Rizespor 1000.00 | Önceki oran: 700.00

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