Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. 4 büyük takım olan Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kayıpları göze çarpıyor. Sivasspor zirvede yer alırken en yakın rakibi Beşiktaş ve Başakşehir'in 6 puan önünde yer alıyor. Peki Cemil Usta Sezonu Süper Ligi'nde ipi kim göğüsleyecek? 34 hafta sonunda cevap bulacak bu soru bir kenara 15. haftanın ardından şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi. Sivasspor'un değişen oranı dikkat çekti. İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları...

18 Aralık 2019 Çarşamba 11:51 Güncelleme: 18.12.2019 11:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





