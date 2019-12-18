İşte Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi ve yorumlar! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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İşte Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi ve yorumlar!

Süper Lig'in 16. haftası Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak olan zorlu bir derbi mücadelesine sahne olacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele öncesi karşılaşmada tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı açıklanmıştı. İşte Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçe-Beşiktaş maçı karnesi ve iki futbolseverlerin Cüneyt Çakır yorumu...

18 Aralık 2019 Çarşamba 16:32 Güncelleme: 18.12.2019 16:49
İşte Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi ve yorumlar!

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak. 26. derbisine çıkmaya hazırlanan FIFA kokartlı hakem, daha önce 5 kez iki takımın mücadelesini yönetti.

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İşte Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi ve yorumlar!

Bu maçların ikisini Fenerbahçe, birini ise Beşiktaş kazandı. Süper Lig'in 16. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında Cüneyt Çakır görev yapacak.

İşte Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi ve yorumlar!

2001-2002 sezonundan beri Süper Lig'de maç yöneten FIFA kokartlı hakem, 25 derbide düdük çaldı. Deneyimli hakemin yönetiminde Fenerbahçe ve Galatasaray 8, Beşiktaş ise 3 kez kazandı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İşte Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi ve yorumlar!

Çakır, daha önce 5 kez Fenerbahçe - Beşiktaş maçı yönetti. Bu karşılaşmaların ikisini sarı-lacivertliler, birini de siyah beyazlılar kazanırken, iki müsabakada eşitlik bozulmadı.

İşte Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi ve yorumlar!

Fenerbahçe, Cüneyt Çakır yönetiminde 52 maça çıktı. Sarı-lacivertliler; 26 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. Çakır, Beşiktaş'ın ise 48 maçını yönetti. Siyah-beyazlılar; 24 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Bu sezon 10 süper lig maçında görev alan deneyimli hakem, 34 sarı, 1 de kırmızı kart çıkardı.

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