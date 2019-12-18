İşte Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi ve yorumlar!

Süper Lig'in 16. haftası Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak olan zorlu bir derbi mücadelesine sahne olacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele öncesi karşılaşmada tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı açıklanmıştı. İşte Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçe-Beşiktaş maçı karnesi ve iki futbolseverlerin Cüneyt Çakır yorumu...