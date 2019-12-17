Okan Buruk bir yumrukta camı indirdi! Aykut Kocaman ve dev öfke... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Aralık 2019, Salı
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Haberler Galeri Okan Buruk bir yumrukta camı indirdi! Aykut Kocaman ve dev öfke...

Okan Buruk bir yumrukta camı indirdi! Aykut Kocaman ve dev öfke...

Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Okan Buruk'lu İstanbul ekibi mücadelede öne geçti ancak Aykut Kocaman'lı Konyaspor yenik girdiği ilk devre sonrası skora ikinci yarıda dengeyi getirdi. 1-1 beraberlikle son bulan Başakşehir - Konyaspor mücadelesinde dikkat çekici bir olay yaşandı. İşte detaylar ve dev öfke patlaması...

17 Aralık 2019 Salı 09:30 Güncelleme: 17.12.2019 09:33
Okan Buruk bir yumrukta camı indirdi! Aykut Kocaman ve dev öfke...

İki takımın da puana ihtiyacı olduğu dönemde Başakşehir, zirveden uzaklaşmamak adına, Konyaspor ise alt sıralardan kurtulmak için ter döktü.

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Okan Buruk bir yumrukta camı indirdi! Aykut Kocaman ve dev öfke...

Başakşehir'in öne geçtiği karşılaşmada Konyaspor 63. dakikada eşitliği yakalayınca, ev sahibi takım vites artırdı.

Okan Buruk bir yumrukta camı indirdi! Aykut Kocaman ve dev öfke...

DEMBA BA FENA YAKTI

Maçın son bölümlerinde Başakşehir öne geçmek için çok önemli şanslar yakaldı. Bu fırsatların en önemlisini de deneyimli golcü Demba Ba harcadı.

Okan Buruk bir yumrukta camı indirdi! Aykut Kocaman ve dev öfke...

Senegalli golcü, ceza sahası içinde çok net bir pozisyonda topu üç direk arasına nişanlayamadı.

Okan Buruk bir yumrukta camı indirdi! Aykut Kocaman ve dev öfke...

İKLİM DEĞİŞTİ

Maç öncesinde dostane ilişkiler içinde olan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Konyaspor'un hocası Aykut Kocaman, maçın son bölümlerinde gerilim yaşadı.

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