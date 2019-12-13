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13 Aralık 2019, Cuma
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Dostluk yemeği

Dostluk yemeği

Basel, maç öncesi 'a dostluk yemeği verdi. Yemekte yöneticiler ve 'in yanı sıra , Basel üst düzey yöneticileri Roth, Stahelin ve Bigler yer aldı.

Basel, maç öncesi 'a dostluk yemeği verdi. Yemekte yöneticiler ve 'in yanı sıra , Basel üst düzey yöneticileri Roth, Stahelin ve Bigler yer aldı. İki kulüp, birbirlerine çeşitli hediyeler verdi.

  1. 13.12.2019
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