Dostluk yemeği
Basel, maç öncesi Trabzon'a dostluk yemeği verdi. Yemekte yöneticiler Yusuf Hayırlıoğlu ve Eda Lermi Zorer'in yanı sıra Futbol İdari İşler Direktörü Aysun Karahasanoğlu, Basel üst düzey yöneticileri Roth, Stahelin ve Bigler yer aldı.
Basel, maç öncesi Trabzon'a dostluk yemeği verdi. Yemekte yöneticiler Yusuf Hayırlıoğlu ve Eda Lermi Zorer'in yanı sıra Futbol İdari İşler Direktörü Aysun Karahasanoğlu, Basel üst düzey yöneticileri Roth, Stahelin ve Bigler yer aldı. İki kulüp, birbirlerine çeşitli hediyeler verdi.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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