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05 Aralık 2019, Perşembe
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Yine yine açıklama

Yine Antalya yine açıklama

Pazar günü 16.30'da oynanacak -Trabzon maçını düdük çalacak. Geçen sezon Fırtına'nın Antalya ile 1-1 kaldığı maçı da Uğurlu yönetmişti.

Pazar günü 16.30'da oynanacak -Trabzon maçını düdük çalacak. Geçen sezon Fırtına'nın Antalya ile 1-1 kaldığı maçı da Uğurlu yönetmişti. Karşılaşma öncesi Antalya açıklama yapmış ve Uğurlu, Fırtına aleyhine birçok hatalı karar vermişti. Antalya dün bir kez daha Uğurlu için açıklama yaparak tepki gösterdi.
  1. 5.12.2019
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