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05 Aralık 2019, Perşembe
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Ekuban 15 maç sonra

Ekuban 15 maç sonra

devinde dün sevindirici gelişmeler yaşandı. Sakatlığı nedeniyle 15 maçtır forma giyemeyen Ekuban dün ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki forvetin maç eksiği göze çarptı.

devinde dün sevindirici gelişmeler yaşandı. Sakatlığı nedeniyle 15 maçtır forma giyemeyen Ekuban dün ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki forvetin maç eksiği göze çarptı. Bordo-mavililerin Altay kafilesinde bulunan Ogenyi Onazi, Arda Akbulut, Majid Hosseini'yi ise teknik direktör tribüne gönderdi.
  1. 5.12.2019
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