Çocuklar üşümesin

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarında dün saat 18.30'da TFF 1. Lig ekibi Altay'a konuk olan Trabzonspor'da futbolcular maç öncesi alkışlanacak harekete imza attı. Seronomi sırasında bordo mavili oyuncular, üşüyen çocuklara montlarını giydirdi. Futbolcular bu hareketleri ile büyük alkış aldılar.