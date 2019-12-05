Çocuklar üşümesin - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Çocuklar üşümesin

Çocuklar üşümesin

Çocuklar üşümesin

5. tur maçlarında dün saat 18.30'da 1. Lig ekibi Altay'a konuk olan 'da futbolcular maç öncesi alkışlanacak harekete imza attı. Seronomi sırasında bordo mavili oyuncular, üşüyen çocuklara montlarını giydirdi. Futbolcular bu hareketleri ile büyük alkış aldılar.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarında dün saat 18.30'da 1. Lig ekibi Altay'a konuk olan 'da futbolcular maç öncesi alkışlanacak harekete imza attı. Seronomi sırasında bordo mavili oyuncular, üşüyen çocuklara montlarını giydirdi. Futbolcular bu hareketleri ile büyük alkış aldılar.

  1. 5.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çocuklar üşümesin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN