Bir takıma bedel

Bordo-mavili takımın Norveçli forveti Alexander Sörloth, tam anlamıyla 'altın' dönemini yaşıyor. Sezon başında sessiz sedasız bir şekilde transfer edilen, 13 Süper Lig maçında rakip fileleri 8 kez sarsan 23 yaşındaki santrfor istatistikleri ile parmak ısırtıyor. 4 de asist yapan Kuzey'in Kralı'nın Trabzonspor'a 1 sezonluk maliyeti 1 milyon 850 bin euro. Karadeniz devi, 1 yıllık kiralama bedeli için Crystal Palace'a 375 bin euro, futbolcuya da 1.5 milyon euro ödüyor. Yani Sörloth'un 1 sezonluk toplam maliyeti 1 milyor 850 bin euro. (11 milyon 747 bin TL). Bu rakam 1.95'lik kulenin verimliliği ve takıma katkısı anlamında rakiplerden kat kat üstün.

Trabzonspor'un geçtiğimiz haftaki rakibi Galatasaray'a bu yıl için 35 milyon euro'ya mal olan 12 yıldız ise bu anlamda çok gerilerde kaldı. Sarı-kırmızılıların hücum, orta alan ve bek bölgesinde yer alan 12 futbolcusu ligde ilk 13 haftada sadece 8 gol ve 2 asistlik katkıda bulunabildi. Üstelik aralarında Falcao, Andone, Belhanda ve Feghouli gibi yıldızların olduğu bu futbolcuların Cimbom'a maliyeti tam 34.8 milyon euro (Yaklaşık 221 milyon lira). Kısa sürede Trabzonspor taraftarının sevgilisi olan genç futbolcu için, "Uzun yıllar golcü sorununu bitirir. Aranan kan bulundu" yorumları yapılıyor. Sörloth da mutlu olduğunu söyledi.

ZORLU SERİ BİTTİ

Karadeniz devi 43 günde 9 maça çıktı ancak ligdeki yarıştan kopmadı. Bu periyotta Avrupa'da puan alamayan, Krasnodar'a 2-0 ve 3-1'lik skorlarla boyun eğen Trabzonspor, Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. Kupa 2'ye havlu atan Fırtına ligde ise çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Puanını 23'e yükselten Karadeniz devi şampiyonluk yarışından kopmadı ve iddiasını devam ettirdi.

SÖRLOTH= PARA

Fırtına Sörloth ile kasırgaya dönerken, Norveçli santrforun gol attığı maçlarda hiç yenilmedi. Bu süreçte 4 galibiyet, 4 beraberlik alınırken 16 puan toplandı. 23 yaşındaki forvetin gol attığı 8 karşılaşmada Trabzonspor, Futbol Federasyonu'ndan prim olarak toplam 8 milyon 6540 bin lira kazandı.

TARAFTARDAN İKİNCİ REKOR

Bordo-mavililerin geçtiğimiz hafta ligde oynadığı Galatasaray derbisini 37 bin 273 biletli seyirci takip etti. Stadyumun kapasitesinin 41 bin 461 olmasına rağmen güvenlik gerekçesi ile bu sayının düştüğü ve bu nedenle karşılaşmayı maksimun 38 bin 500 civarında taraftarın takip ettiği öğrenildi. Karadeniz devinin derbide ulaştığı taraftar sayısı ise kulüp tarihinin ikinci en yüksek rakamı oldu. Trabzonspor'un seyirci rekoru geçtiğimiz sezon oynanan Fenerbahçe maçında 38 bin 171 taraftar ile kırılmıştı.