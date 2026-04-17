Haberler EuroLeague Panathinaikos-Anadolu Efes maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Panathinaikos-Anadolu Efes maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague’de 2025-2026 normal sezonu, Anadolu Efes için zorlu bir deplasmanla sona eriyor. 38. haftada Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR’a konuk olacak lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki 913. maçında prestij galibiyeti arıyor. Ev sahibi Panathinaikos için doğrudan play-off bileti adına hayati önem taşıyan bu mücadele, Atina’daki Telekom Center’da basketbolseverlerle buluşacak. Peki Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 13:13
Panathinaikos-Anadolu Efes maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun en köklü rekabetlerinden birine sahne olan Panathinaikos deplasmanıyla EuroLeague sezonuna nokta koyuyor. Bu kritik müsabaka, aynı zamanda Anadolu Efes'in Avrupa kupaları tarihindeki 913. randevusu olarak kayıtlara geçecek. Ligde geride kalan 37 maçta 12 galibiyet alan ve 19. sırada bulunan temsilcimiz, sezonun ilk yarısında İstanbul'da 95-81 mağlup olduğu rakibi karşısında bu kez kazanarak sezonu moralli kapatmak istiyor. Ev sahibi Panathinaikos AKTOR ise Ergin Ataman yönetiminde, galip gelip diğer sonuçlara göre ilk 6 sıraya tırmanarak doğrudan play-off bileti almanın hesaplarını yapıyor. İşte Panathinaikos-Anadolu Efes maçının detayları!

PANATHINAIKOS-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de normal sezonun son maçı olan bu dev randevu, 17 Nisan 2026 Cuma günü oynanacak. Atina'daki Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın hava atışı Türkiye saati ile 21.15'te yapılacak.

PANATHINAIKOS-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin sezon finali niteliğindeki bu maçı, S Sport ve S Sport Plus üzerinden naklen yayınlanacak. Maç öncesi değerlendirmeler ve iki takımın rekabetine dair tüm detaylar canlı yayında ekranlara gelecek.

AVRUPA KUPALARINDA 913. RANDEVU

Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR mücadelesiyle Avrupa kupalarında 913. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 912 karşılaşmada 506 galibiyet, 406 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 665. maçını yapacak. Geride kalan 664 müsabakanın 349'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 315'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

