Fenerbahçe Opet-Uni Girona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Kadın basketbolunda Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek Dörtlü Final heyecanı start alıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Opet, yarı final mücadelesinde İspanya temsilcisi Spar Girona ile kozlarını paylaşacak. İlk turda A Grubu'nu lider bitirip ikinci turda E Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Girona, çeyrek finalde Umana Reyer'i 70-64 mağlup ederek yarı final vizesi almıştı. Temsilcimiz, daha önce play-in aşamasında karşılaştığı ve saf dışı bıraktığı rakibi karşısında bu kez şampiyonluk kapısını aralamak için parkeye çıkıyor. Rakip takımda özellikle 17,3 sayı ve 8 ribaunt ortalamalarıyla oynayan Mariam Coulibaly'ye karşı savunma disiplinini koruyacak olan Fenerbahçe Opet, taraftarının desteğiyle galibiyete uzanarak adını finale yazdırmayı hedefliyor. İşte Fenerbahçe Opet-Uni Girona maçının ayrıntıları!

FENERBAHÇE OPET-UNI GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı finalindeki bu dev randevu, 17 Nisan Cuma günü oynanacak. Avrupa'nın en iyi dört takımının sahne alacağı bu kritik müsabaka saat 18.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE OPET-UNI GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin şampiyonluk yolundaki bu hayati sınavı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç önü atmosferi ve uzman yorumları tüm heyecanıyla ekranlara taşınacak.

FENERBAHÇE OPET-UNI GIRONA MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR