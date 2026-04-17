Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı izle | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı izle | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig’de zirve takibini amansız bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, 30. haftanın açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Ligde topladığı 66 puanla liderlik koltuğunun en güçlü adayı konumunda olan sarı-lacivertliler, Ülker Stadyumu’nda hata yapmayarak rakiplerine şampiyonluk mesajı vermeyi hedefliyor. Kart cezalısı Oosterwolde'nin süre almayacağı mücadelede Skriniar'ın durumu maç saatinde belli olacak. 36 puanla Avrupa kupaları şansını zorlayan Rizespor ise, zorlu İstanbul deplasmanından puan çıkararak ligin gidişatını değiştirmeye kararlı. İşte Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı saati, kanalı ve muhtemel 11'leri!

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 13:03
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Kadıköy'de şampiyonluk şarkılarının en gür sesle söylendiği haftalarda, Fenerbahçe bu kez Karadeniz'in inatçı ekibi Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Son haftalarda yakaladığı galibiyet serisi ve Beşiktaş derbisindeki moral üstünlüğüyle sahaya çıkacak olan Domenico Tedesco'nun öğrencileri, ligin ilk yarısında deplasmanda 5-2 devirdikleri rakiplerini evinde de geçerek zirve yürüyüşünü perçinlemek istiyor. Öte yandan, sezonun sürpriz ekiplerinden biri olan Rizespor, disiplinli savunması ve hızlı hücumlarıyla Kadıköy'den puan koparıp üst sıralara tırmanmanın peşinde. Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe ile prestij ve Avrupa peşindeki Rizespor'un kapışması hakkında tüm detayları sizler için derledik. İşte Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı öncesi son notlar!

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman?

Zirve yarışında nefeslerin tutulacağı Fenerbahçe-Çaykur Rizespor mücadelesi, 17 Nisan Cuma günü oynanacak.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı kritik karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Milyonların kilitlendiği bu dev randevu, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Yiğit Efe, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem, Cherif

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Samet, Mocsi, Hojer, Giannis, Olawoyin, Laçi, Augusto, Mihaila, Sowe

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma şifresiz olarak yayınlanmayacak. Maçı takip etmek isteyen futbolseverlerin beIN Sports aboneliği olması veya beIN Connect / TOD dijital platformları üzerinden üyeliğe sahip olması gerekiyor.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu kritik mücadeleyi yönetmesi için Adnan Deniz Kayatepe'yi görevlendirdi. Kayatepe'nin yardımcılıklarını İbrahim Bersan Duran ve Bilal Gölen yapacak.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI VAR HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın VAR (Video Yardımcı Hakem) hakemi Davut Dakul Çelik oldu. Mücadelenin AVAR koltuğunda ise İbrahim Çağlar Uyarcan oturacak.

KADIKÖY'DE KARADENİZ FIRTINASI DİNMİYOR

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında sadece bir lig maçına değil, aynı zamanda tarihi bir hakimiyet serisini sürdürmeye çıkıyor. İki ekip arasında oynanan son 13 resmi müsabakanın (12 lig, 1 kupa) tamamını kazanan sarı-lacivertliler, bu süreçte rakip filelere tam 44 gol gönderdi. Rizespor'un Fenerbahçe karşısındaki son galibiyeti 2018 yılına uzanırken, Kanarya sahasında hata yapmayarak hem bu seriyi 14 maça çıkarmayı hem de ligin ilk yarısında Rize'de elde ettiği 5-2'lik görkemli galibiyeti perçinlemeyi hedefliyor.

DEFANSTA ZORUNLU DEĞİŞİM

Sarı-lacivertli savunmanın en istikrarlı isimlerinden biri olan Jayden Oosterwolde, bu kritik randevuda takımını yalnız bırakacak. Kayserispor deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Hollandalı futbolcu, bu sezon ikinci kez cezalı konuma düşerek teknik heyeti rotasyona zorladı. Bu sezon 27 lig maçında görev yaparak savunmanın sigortası olan 24 yaşındaki stoperin yokluğunda, Jose Mourinho'nun savunma kurgusunda nasıl bir hamle yapacağı merak konusu.

DERBİ ÖNCESİ 7 YILDIZ SINIRDA

Fenerbahçe için Rizespor maçı, gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisi nedeniyle ekstra bir stres faktörü taşıyor. Takımın kilit isimleri; Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Dorgeles Nene sarı kart sınırında bulunuyor. Bu 7 futbolcu, Rizespor karşısında kart görmeleri halinde şampiyonluk yarışının en kritik maçı olan Galatasaray derbisinde takımdaki yerlerini alamayacak. Kadıköy'de sahaya çıkacak olan yıldızlar için bu akşam "temiz futbol" en az galibiyet kadar hayati önem taşıyor.

