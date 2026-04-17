Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Galatasaray-Zaragoza maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde kupa rüyası devam ediyor! Galatasaray Çağdaş Faktoring, 6'lı Final organizasyonunun yarı finalinde İspanyol ekibi Casademont Zaragoza ile kozlarını paylaşıyor. Çeyrek finalde Basket Landes’i saf dışı bırakan formda rakibi karşısında galibiyet arayan sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğiyle şampiyonluk maçına çıkma hedefinde. Peki Galatasaray-Zaragoza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kadın basketbolunda Avrupa'nın zirvesine giden yol, heyecan dolu bir yarı final mücadelesinden geçiyor. Temsilcimiz Galatasaray Çağdaş Faktoring, 6'lı Final'in bu kritik ayağında Casademont Zaragoza ile karşılaşıyor. Zorlu bir eleme sürecinden geçen İspanyol temsilcisi, turnuvanın ilk turlarında D ve F gruplarında istikrarlı bir grafik çizdikten sonra play-in turunda USK Prag gibi güçlü bir rakibi eleyerek 6'lı Final vizesi almıştı. Son olarak çeyrek finalde Fransız ekibi Basket Landes'i 69-53 gibi net bir skorla mağlup eden Zaragoza, yarı finalde temsilcimizin rakibi oldu. Sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan Galatasaray Çağdaş Faktoring, disiplinli savunması ve hücumdaki etkili silahlarıyla rakibini durdurup adını büyük finale yazdırmak için ter dökecek.

GALATASARAY-ZARAGOZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı finalindeki bu hayati karşılaşma, 17 Nisan Cuma günü oynanacak. Avrupa'nın en iyilerinin sahne aldığı 6'lı Final organizasyonundaki bu dev randevunun hava atışı saat 21.30'da yapılacak.

GALATASARAY-ZARAGOZA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarı-kırmızılıların final biletini kovalayacağı bu heyecan dolu maç, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak voleybolseverlerle buluşacak.

Buruk'tan Osimhen kararı! İşte G.Saray'ın G.Birliği 11'i
Boey için karar verildi! Bonservisi...
DİĞER
Arda Güler’e Mourinho sürprizi! Real Madrid’de yeni dönem başlıyor...
Gülistan Doku soruşturmasında adı geçen Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
F.Bahçe eski yıldızından vazgeçemiyor!
G.Saray'da büyük değişim kapıda! Torreira'nın yerine...
Panathinaikos-Anadolu Efes maç bilgisi! Panathinaikos-Anadolu Efes maç bilgisi! 13:13
Fenerbahçe-Rizespor maçı ayrıntıları! Fenerbahçe-Rizespor maçı ayrıntıları! 13:02
Boey için karar verildi! Bonservisi... Boey için karar verildi! Bonservisi... 12:25
F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! 12:03
"Yeniden Avrupa şampiyonu olmak istiyorum" "Yeniden Avrupa şampiyonu olmak istiyorum" 11:56
"Hedefimiz 2028 Los Angeles" "Hedefimiz 2028 Los Angeles" 11:51
Daha Eski
Buruk'tan Osimhen kararı! İşte G.Saray'ın G.Birliği 11'i Buruk'tan Osimhen kararı! İşte G.Saray'ın G.Birliği 11'i 11:26
F.Bahçe'de derbi öncesi 7 isim kart sınırında! F.Bahçe'de derbi öncesi 7 isim kart sınırında! 11:06
St. Pauli-Köln maçı hangi kanalda? St. Pauli-Köln maçı hangi kanalda? 11:04
G.Saray'da olağan divan kurulu toplantısı yapılacak G.Saray'da olağan divan kurulu toplantısı yapılacak 10:54
Lens-Toulouse maçı hangi kanalda? Lens-Toulouse maçı hangi kanalda? 10:53
F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapılacak F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapılacak 10:50