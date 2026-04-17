Galatasaray-Zaragoza maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kadın basketbolunda Avrupa'nın zirvesine giden yol, heyecan dolu bir yarı final mücadelesinden geçiyor. Temsilcimiz Galatasaray Çağdaş Faktoring, 6'lı Final'in bu kritik ayağında Casademont Zaragoza ile karşılaşıyor. Zorlu bir eleme sürecinden geçen İspanyol temsilcisi, turnuvanın ilk turlarında D ve F gruplarında istikrarlı bir grafik çizdikten sonra play-in turunda USK Prag gibi güçlü bir rakibi eleyerek 6'lı Final vizesi almıştı. Son olarak çeyrek finalde Fransız ekibi Basket Landes'i 69-53 gibi net bir skorla mağlup eden Zaragoza, yarı finalde temsilcimizin rakibi oldu. Sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan Galatasaray Çağdaş Faktoring, disiplinli savunması ve hücumdaki etkili silahlarıyla rakibini durdurup adını büyük finale yazdırmak için ter dökecek.

GALATASARAY-ZARAGOZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı finalindeki bu hayati karşılaşma, 17 Nisan Cuma günü oynanacak. Avrupa'nın en iyilerinin sahne aldığı 6'lı Final organizasyonundaki bu dev randevunun hava atışı saat 21.30'da yapılacak.

GALATASARAY-ZARAGOZA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarı-kırmızılıların final biletini kovalayacağı bu heyecan dolu maç, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak voleybolseverlerle buluşacak.

