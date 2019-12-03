Derbilerde geride kaldı

Fırtına bu sezon maçların çoğunda topa daha fazla hakim olan taraf olurken; G.Saray, Beşiktaş ve F.Bahçe derbilerinde ise bunu yapamadı. Bordo-mavililer yüzde 31.4 ile topa en az F.Bahçe maçında hakim olurken, onu yüzde 39.3 ile Beşiktaş izledi.