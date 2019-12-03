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03 Aralık 2019, Salı
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Derbilerde geride kaldı

Derbilerde geride kaldı

bu sezon maçların çoğunda topa daha fazla hakim olan taraf olurken; G.Saray, ve F.Bahçe derbilerinde ise bunu yapamadı.

bu sezon maçların çoğunda topa daha fazla hakim olan taraf olurken; G.Saray, ve F.Bahçe derbilerinde ise bunu yapamadı. Bordo-mavililer yüzde 31.4 ile topa en az F.Bahçe maçında hakim olurken, onu yüzde 39.3 ile Beşiktaş izledi.

  1. 3.12.2019
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