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29 Kasım 2019, Cuma
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Avrupa’da 50. defa kaybettik

Avrupa’da 50. defa kaybettik

 tarihinde Avrupa arenasındaki 134. mücadelesine dün akşam çıktı. Bordo-mavili takım bu periyotta 50 galibiyet, 34 beraberlik aldı ve 50 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

tarihinde Avrupa arenasındaki 134. mücadelesine dün akşam çıktı. Bordo-mavili takım bu periyotta 50 galibiyet, 34 beraberlik aldı ve 50 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Fileleri 172 kez havalandıran ekibi, kalesinde ise 181 gol gördü. Trabzonspor, Getafe maçıyla Avrupa Ligi'nde 86. kez çıktı. 33 kez kazanan, 22 maçta berabere kalan bordo-mavili ekibimiz 31 defa ise rakiplerine mağlup oldu.
  1. 29.11.2019
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