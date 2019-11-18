Trabzonspor penaltıda ilk sırada
Süper Lig'de geride kalan 11 haftada en fazla penaltı çalınan iki takımdan biri Trabzonspor. Karadeniz temsilcisi ile birlikte Fenerbahçe bu sezon 5'er penaltı kazandılar.
Bordo-mavililer, 5 penaltı atmasına rağmen ciddi manada da hakkının yendiğini düşünüyor. Özellikle Göztepe maçında Sörloth'un indirilmesi sonrası penaltı çıkmamasına tepki göstermişlerdi.
- 18.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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