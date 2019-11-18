Trabzonspor penaltıda ilk sırada - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor penaltıda ilk sırada

penaltıda ilk sırada

Trabzonspor penaltıda ilk sırada

'de geride kalan 11 haftada en fazla penaltı çalınan iki takımdan biri . temsilcisi ile birlikte bu sezon 5'er penaltı kazandılar.

Bordo-mavililer, 5 penaltı atmasına rağmen ciddi manada da hakkının yendiğini düşünüyor. Özellikle maçında Sörloth'un indirilmesi sonrası penaltı çıkmamasına tepki göstermişlerdi.

  1. 18.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor penaltıda ilk sırada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN