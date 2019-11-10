Abdulkadir Parmak döndü
Alanya maçı öncesi Ünal Karaman’a iyi haber Abdulkadir Parmak’tan geldi. Genç futbolcu sakatlığını atlattı. Bugün oynanacak mücadelede ilk 11’de oynaması bekleniyor.
Karadeniz ekibinde art arda yaşanan sakatlıklar teknik direktör Ünal Karaman'ın hamle şansını çok azaltmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu durumun kendisini ve takımı çok zorladığını Krasnodar maçının hem öncesinde hem de sonrasında dile getirmişti. Başarılı hocaya iyi haber Abdulkadir Parmak'tan geldi. 24 yaşındaki oyuncunun ağrıları geçti. Taktik antrenmanlarda takımla çalışan Abdulkadir'in bugün Alanyaspor mücadelesinde 11'de yer alacağı öğrenildi. Karaman da başarılı oyuncunun dönüşüne sevindi.
SOSA, STURRIDGE VE MIKEL BELİRSİZ
Ünal Karaman, Abdulkadir Parmak dışında sakatlığı bulunan diğer isimlerle ilgili kararını bugün verecek. Daniel Sturridge ve Obi Mikel'in oynama ihtimallerinin fazla olmadığı öğrenildi. Ağrıları azalan Jose Sosa ise formaya daha yakın. Ancak teknik direktör Ünal Karaman, Arjantinli yıldızını gelecek maçları da düşünerek tam iyileşmeden riske atmak istemiyor. Oynama ihtimali fazla değil.
U-21'LERE 3 OYUNCU
Milli Takım kadroları tek tek açıklanıyor. Trabzonspor U-21 takımına da 3 oyuncu gönderdi. 19 Kasım Salı günü Andorra ile Nacional Stadı'Nda 20.00'de oynanacak mücadele için bordo-mavili kulüpten Hüseyin Türkmen, Ahmet Canbaz ve Yusuf sarı davet edildi.
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Abdulkadir Parmak döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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