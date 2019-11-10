Abdulkadir Parmak döndü

Karadeniz ekibinde art arda yaşanan sakatlıklar teknik direktör Ünal Karaman'ın hamle şansını çok azaltmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu durumun kendisini ve takımı çok zorladığını Krasnodar maçının hem öncesinde hem de sonrasında dile getirmişti. Başarılı hocaya iyi haber Abdulkadir Parmak'tan geldi. 24 yaşındaki oyuncunun ağrıları geçti. Taktik antrenmanlarda takımla çalışan Abdulkadir'in bugün Alanyaspor mücadelesinde 11'de yer alacağı öğrenildi. Karaman da başarılı oyuncunun dönüşüne sevindi.

SOSA, STURRIDGE VE MIKEL BELİRSİZ

Ünal Karaman, Abdulkadir Parmak dışında sakatlığı bulunan diğer isimlerle ilgili kararını bugün verecek. Daniel Sturridge ve Obi Mikel'in oynama ihtimallerinin fazla olmadığı öğrenildi. Ağrıları azalan Jose Sosa ise formaya daha yakın. Ancak teknik direktör Ünal Karaman, Arjantinli yıldızını gelecek maçları da düşünerek tam iyileşmeden riske atmak istemiyor. Oynama ihtimali fazla değil.

U-21'LERE 3 OYUNCU

Milli Takım kadroları tek tek açıklanıyor. Trabzonspor U-21 takımına da 3 oyuncu gönderdi. 19 Kasım Salı günü Andorra ile Nacional Stadı'Nda 20.00'de oynanacak mücadele için bordo-mavili kulüpten Hüseyin Türkmen, Ahmet Canbaz ve Yusuf sarı davet edildi.