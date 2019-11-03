Yusuf'tan 4. asist - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
03 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Yusuf'tan 4. asist

Yusuf'tan 4.

Yusuf'tan 4. asist

Yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan 'e 16.5 milyon euro karşılığında transfer , 'ya 2-1 kaybettikleri karşılaşmada Soumaoro'nun attığı golün asistini yaptı.

Trabzon'dan 'e giden son dört haftada 4. asistini yaptı. Yusuf ve Zeki Çelik'in 90 dakika görev aldığı maçta Lille, 'ya 2-1 yenildi. Soumaoro'nun attığı tek golün asistini Yusuf Yazıcı yaptı ama bu, Fransız ekibinin puan almasına yetmedi.

  1. 3.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yusuf'tan 4. asist haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN