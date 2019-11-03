Yusuf'tan 4. asist
Yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan Lille'e 16.5 milyon euro karşılığında transfer Yusuf Yazıcı, Marsilya'ya 2-1 kaybettikleri karşılaşmada Soumaoro'nun attığı golün asistini yaptı.
Trabzon'dan Lille'e giden Yusuf Yazıcı son dört haftada 4. asistini yaptı. Yusuf ve Zeki Çelik'in 90 dakika görev aldığı maçta Lille, Marsilya'ya 2-1 yenildi. Soumaoro'nun attığı tek golün asistini Yusuf Yazıcı yaptı ama bu, Fransız ekibinin puan almasına yetmedi.
- 3.11.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
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Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
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Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Yusuf'tan 4. asist haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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