Yusuf'tan 4. asist

Trabzon'dan Lille'e giden Yusuf Yazıcı son dört haftada 4. asistini yaptı. Yusuf ve Zeki Çelik'in 90 dakika görev aldığı maçta Lille, Marsilya'ya 2-1 yenildi. Soumaoro'nun attığı tek golün asistini Yusuf Yazıcı yaptı ama bu, Fransız ekibinin puan almasına yetmedi.