Kaçak yok!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Başakşehir maçının ardından oyuncularına sahip çıktı. Futbolcularının zorlu ve heyecanlı geçen mücadelede göstermiş olduğu üst düzey performanstan memnun olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Buna rağmen ilk 20 dakikadaki oyun bizim kalitemizi karşılayan bir oyun değil. Golden sonra hemen devamındaki pozisyonlar bize acı olarak dönüyor. Bunlar futbolun doğasında var. Başakşehir de iyi oynadı, tebrik ediyorum. Kulübeleri de sağlam" diye konuştu.

MAZERET ÜRETME YERİ DEĞİL

Formanın kıymetini bilen bir oyuncu grubuyla çalıştığını ifade eden deneyimli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Hiçbiri kaçak yapmıyor. Herkes belli bir kadro derinliğine sahip, bizim yaşadığımızı kimse yaşamadı. Genç oyuncularımız var, 20-21-22 yaşlarındalar. Mazaret üretecek değiliz. Memnunum. Hep sinir sistemiyle oynuyoruz. Hakem düdüğü çaldığı andan itibaren yeteneği ölçüsü içerisinde insan olarak, niyet olarak sahanın içindeler. Bu bize bir duruş getiriyor. Bu konuda sonsuz müteşekkirim. Savaşıyoruz."

6 DAKİKALIK UZATMA NE?

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maçın 1. dakikasından sonuna kadar üstün oynadık. Sahaya doğru yayıldık, şut çektik, orta yaptık, gol attık. Her şeyi yaptık. Belki oyun anlamında bu seneki en rahat maçımızı oynadık. Hep biz oynadık" dedi. Buruk, maçın uzatmasının çok fazla olduğunu belirterek, "Ne vardı 6 dakikalık anlamadım. Futbolu tabii ki insanlar bu yüzden seviyor" diye konuştu.

GOLLERE DEVAM

Trabzonspor'un golcüleri Sörloth ve Sturridge, gol yükünü çekmeye devam ediyor. Başakşehir ile bu sezon 6. kez fileleri havalandıran Sörloth, ligde üst üste 4 maç gol sevinci yaşadı. Norveçli, Beşiktaş, Rizespor ve Gaziante maçlarının ardından dün de sahne aldı. Sturridge ise ligin 8. haftasındaki Gaziantep maçının ardından Başakşehir müsabakasında da fileleri havalandırdı.

BAYRAK DAĞITILDI

Karşılaşma öncesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tribünlere Türk bayrağı dağıtıldı. Ayrıca stadyum içerisinde birçok noktaya dev Türk bayrakları asıldı ve bayram sevinci yaşandı.

ÖĞRENCİLERDEN İSTİKLAL MARŞI

Maç öncesi İstiklal Marşı öğrenciler tarafından icra edildi. Saha kenarına kurulan platformda Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi ve Başakşehir Belediyesi Müzik Akademisi'nden oluşan grup, marşı hem çaldı hem söyledi.

ŞENOL GÜNEŞ YAKIN TAKİPTE

Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmayı izleyenler arasında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de vardı. Başarılı teknik adama iki takım taraftarları büyük ilgi gösterirken imza almak ve fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştılar. Ayrıca Fenerbahçe Futbol Direktörü Damien Comolli ve teknik direktör Hikmet Karaman da tribünden maçı takip etti.

BAŞKAN UĞURLADI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maç öncesinde otelde futbolcu ve teknik ekiple bir araya geldikten sonra takımla stadyuma geldi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, stadyum girişinde da futbolculara tek tek başarı dileyerek soyunma odasına uğurladı.