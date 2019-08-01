Şike legal hale getirildi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
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Şike legal hale getirildi

Şike legal hale getirildi

, 'a gösterdi.

, 'a gösterdi. Resmi siteden yapılan açıklamada, "CAS, şikeden mağdur olan takımların haklarının kendilerine iade edilemeyeceği şeklindeki hiçbir hukuki altyapısı olmayan kararıyla bu tür illegal faaliyetleri legal hale getirmiştir. Bu karardan sonra dünyanın herhangi bir liginde şampiyonluğu şikeyle çalınan takımlar, artık haklarını alamayacaklardır!" denildi.
  1. 1.8.2019
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