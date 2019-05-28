Trabzonspor'dan Novak için ret
Çek sol bek Filip Novak, sergilediği performans ile lige damga vurmuştu.
Birçok takım tarafından yakından takip edilen Novak için Bundesliga ekibi Schalke 04'ün 3 milyon 500 bin euro'yu bulan bir teklif sunduğu belirtildi. Ancak yönetim, oyuncunun da takımda kalmak istediğinden yola çıkarak transfer tekliflerine kapıyı kapatmak istiyor.
- 28.5.2019
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Trabzonspor için Loris Benito iddiası
Toplam 1
Yorum
mr61 John Ogu kesinlikle alınmalııı..... 2. vakame etkisi yapacak göreceksiniz, müthiş bir oyuncu..
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Kagawa’dan veda mesajı
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Yorum
karakartal öncelkle kagawanın bonservisi alınmalıydı.yönetim büyük hata yapıyor.
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Cepler şenlendi
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destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
Trabzonspor'dan Novak için ret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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