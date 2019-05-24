Olcay Şahan Trabzonspor'a veda etti
24 Mayıs 2019, Cuma
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Trabzonspor'a veda etti

Olcay Şahan Trabzonspor'a veda etti

'de Trabzsonpor forması giyen , bordo-mavili takıma veda ettiğini açıkladı. Ayrılığı hesabından duyuran tecrübeli futbolcu, ''Şimdi veda zamanı, hakkınızı helal edin, hoşçakalın'' notunu düştü.

'de Trabzsonpor forması giyen , bordo-mavili takıma veda ettiğini açıkladı. Ayrılığı hesabından duyuran tecrübeli futbolcu, ''Şimdi veda zamanı, hakkınızı helal edin, hoşçakalın'' notunu düştü.

Olcay Şahan yaptığı açıklamada;

"Geldiğim ilk günden bu güne Trabzonspor formasını onur ve gururla taşıdım. Süre aldığım her dakika büyük Trabzonspor taraftarını mutlu etmek için terimin son damlasına kadar savaştım. Feda olması gerektiğinde feda deyip elimden geleni yaptım. Beni iyi günde, kötü günde destekleyen, yanımda olan bütün herkese teşekkür etmek istiyorum. Burada çok güzel anılarım oldu. Şimdi veda zamanı. Hakkınızı helal edin, hoşça kalın..."


  1. 24.05.2019
  2. Güncelleme: 24.05.2019 19:57
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