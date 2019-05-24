Olcay Şahan Trabzonspor'a veda etti

Spor Toto Süper Lig'de Trabzsonpor forması giyen Olcay Şahan, bordo-mavili takıma veda ettiğini açıkladı. Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran tecrübeli futbolcu, ''Şimdi veda zamanı, hakkınızı helal edin, hoşçakalın'' notunu düştü.



Olcay Şahan yaptığı açıklamada;



"Geldiğim ilk günden bu güne Trabzonspor formasını onur ve gururla taşıdım. Süre aldığım her dakika büyük Trabzonspor taraftarını mutlu etmek için terimin son damlasına kadar savaştım. Feda olması gerektiğinde feda deyip elimden geleni yaptım. Beni iyi günde, kötü günde destekleyen, yanımda olan bütün herkese teşekkür etmek istiyorum. Burada çok güzel anılarım oldu. Şimdi veda zamanı. Hakkınızı helal edin, hoşça kalın..."





