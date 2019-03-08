Haluk Şahin: "Olcay Şahan sezonu en iyi şekilde noktalamamıza destek olacaktır"

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, hem yönetimin hem de Olcay Şahan'nın yapıcı adımlar atmasıyla sözleşme tadiline gittiklerini belirterek, Olcay'ın ligin geri kalan kısmında takım arkadaşlarına yardım ederek, sezonu en iyi şekilde noktalamalarına destek olacağına inandığını söyledi.



Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Olcay Şahan'ın yenilenen sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hem Trabzonspor hem de Olcay Şahan için ortak şartların oluştuğunu ifade eden Haluk Şahin, "Bildiğiniz gibi Olcay Şahan ile ilgili olarak yönetim kurulumuzun verdiği karar doğrultusunda devam eden bir süreç vardı. Bu süreçte hem Olcay Şahan hem de menajeri ile görüşmelerimiz oldu, bir ortak zemin arandı. Sonuç itibariyle dün Olcay Şahan kamuoyuna da yansıdığı üzere camiamızdan, kulübümüzden, teknik heyet ve yönetim kurulumuzdan özür dileyerek antrenmana çıktı. Umuyorum ki Olcay Şahan sezonun geri kalan kısmında takım arkadaşlarına yardım edecek ve sezonu en iyi şekilde noktalamamıza destek olacaktır" dedi.



"OLCAY KULÜBÜN DURUMUNU ÇOK İYİ BİLİYOR"

Olcay Şahan'ın sözleşmesine de değinen Haluk Şahin, "Olcay Şahan ve menajeriyle yaptığımız görüşmelerde kulübümüzün içinde bulunduğu durumu kendilerine aktardık. Olcay da zaten bizim çocuğumuz, kulübün durumunu en az bizim kadar biliyordu. Görüşmeler neticesinde hem bizim hem de Olcay Şahan tarafının yapıcı adımlar atması neticesinde sözleşme tadiline gittik. Olcay bu sezon alacaklarından 90 bin Euro, gelecek sezonki alacaklarından da 1 milyon 250 bin Euro indirime gitmeyi kabul etti. Bugün baktığınız zaman 8 milyon TL'yi aşan bir indirim yapmış oldu. Bu sezon ve gelecek yıldan toplamda 15 milyon TL'yi bulan alacakları için 2021'e kadar vade içeren bir takvim oluşturduk. Hem kulübümüz hem de Olcay Şahan için hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.