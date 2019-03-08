Trabzonspor ile Akhisarspor 14. randevuda
İki takım arasında oynanan 13 karşılaşmada iki takım da 5'er galibiyet elde etti.
Trabzonspor ile Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 14. kez karşı karşıya gelecek.
Geride kalan 13 maçta iki takım da 5'er kez sahadan galibiyetle ayrılırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor'un 21 golüne, Akhisarspor 23 golle karşılık verdi.
Trabzon'da da denge
İki takım arasında Trabzon'da oynanan karşılaşmada rakipler birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Oynanan 6 karşılaşmada taraflar 2'şer kez sahadan galibiyetle ayrılırken 2 maç beraberlikle tamamlandı.
Trabzonspor, bu maçlarda 10 gol atarken kalesinde 13 gol gördü.
Ligin ilk yarısında Manisa'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.
- 08.03.2019
- Güncelleme: 08.03.2019 11:08
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Trabzonspor'da affedilen Olcay Şahan konuştu!
Toplam 1
Yorum
-20derecede kapının önüne bekleyen köpek o.ş.. nasıl şimdikişu anlarını düşünüp seyirciye oynamadan insan gibi olsan bişey yoktu kuduz it ndayeye feguliye saldırıp haksız kırmızı çıkıyorb
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 13
Yorum
Rk kurtuluş için gerekliyse Gercek fenerli taraftar 1 paket sigara parasını katkı yapmalı, buna tepki duymamalı
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Fırat Aydınus kızağa çekildi
Toplam 1
Yorum
cçay fazla sürmez haftaya 4 büyüklerin maçına ödül olarak veriler her zaman böyle olmuştur .bizde ceza yok ödül var
Trabzonspor ile Akhisarspor 14. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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