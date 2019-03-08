Trabzonspor ile Akhisarspor 14. randevuda
08 Mart 2019, Cuma
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ile Akhisarspor 14. randevuda

Trabzonspor ile Akhisarspor 14. randevuda

İki takım arasında oynanan 13 karşılaşmada iki takım da 5'er galibiyet elde etti.

ile Akhisarspor, 'de yarın 'da yapacakları maçla 14. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 13 maçta iki takım da 5'er kez sahadan galibiyetle ayrılırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 21 golüne, Akhisarspor 23 golle karşılık verdi.

Trabzon'da da denge

İki takım arasında Trabzon'da oynanan karşılaşmada rakipler birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Oynanan 6 karşılaşmada taraflar 2'şer kez sahadan galibiyetle ayrılırken 2 maç beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, bu maçlarda 10 gol atarken kalesinde 13 gol gördü.

Ligin ilk yarısında 'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.

  1. 08.03.2019
  2. Güncelleme: 08.03.2019 11:08
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