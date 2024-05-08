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TALASEMİ NEDİR? Talasemi neden olur, genetik mi, bulaşıcı mı? Belirtileri neler, tedavisi var mı, öldürür mü?

Talasemi, genetik bir bozukluk olan ve kanın normal şekilde oksijen taşımasını etkileyen bir grup kan hastalığıdır. Vücutta anemiye (kansızlık) neden olan hastalığa dikkat çekmek için 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü ilan edilmiştir. Peki Talasemi nedir? Talasemi neden olur, genetik mi, bulaşıcı mı? Belirtileri neler, tedavisi var mı, öldürür mü? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 10:37 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 10:50
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TALASEMİ NEDİR? Talasemi neden olur, genetik mi, bulaşıcı mı? Belirtileri neler, tedavisi var mı, öldürür mü?

TALASEMİ NEDİR? | Talasemi, kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobin üretimindeki bozukluk nedeniyle ortaya çıkan bir grup genetik hastalığı ifade eder. Normalde, kırmızı kan hücreleri vücutta oksijen taşıyan hemoglobin adı verilen bir protein içerir. Hemoglobin, akciğerlerden dokulara oksijen taşıyan önemli bir moleküldür. Ancak talasemi hastalarında, hemoglobin üretimi normalden farklıdır. Peki talasemi neden olur, genetik mi, bulaşıcı mı? Belirtileri neler, tedavisi var mı, öldürür mü? İşte merak edilenler...

TALASEMİ NEDEN OLUR, GENETİK Mİ?

Talasemi genetik bir hastalıktır. Hemoglobin proteinini kodlayan genlerdeki belirli mutasyonlar veya bozukluklar nedeniyle ortaya çıkar. Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerinde bulunan ve oksijen taşınmasını sağlayan bir proteindir. Talasemi, genellikle ebeveynlerden çocuklara kalıtsal olarak aktarılır. Ebeveynlerden birinde veya her ikisinde de talasemi taşıyıcıları varsa, çocuklarında talasemi hastalığının ortaya çıkma riski vardır. Bu durum, taşıyıcı ebeveynlerin her birinin talasemi geninin bir kopyasını taşımasıyla ilgilidir.

Talasemi, alfa ve beta olmak üzere iki ana tipe ayrılır. Her iki tip de farklı genlerdeki mutasyonlardan kaynaklanır. Alfa talasemi genellikle alfa globin genlerindeki bir mutasyondan kaynaklanırken, beta talasemi beta globin genlerindeki bir mutasyondan kaynaklanır.

Talasemi taşıyıcıları genellikle belirtiler göstermezler ve sağlıklıdırlar. Ancak, hemoglobin genlerindeki mutasyonlar taşıyıcı ebeveynler tarafından çocuklarına aktarılabilir ve çocuklarda talasemi hastalığının ortaya çıkma riskini artırabilir. Bu nedenle, talasemi taşıyıcılığı olan bireylerin genetik danışmanlık alarak aile planlaması ve riskleri hakkında bilinçli kararlar almaları önemlidir.

TALASEMİ BELİRTİLERİ NELER?

Talasemi belirtileri çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir ve hastalığın tipine, şiddetine ve kişiden kişiye değişir. İşte talasemi belirtilerinin bazıları:

Anemi (Kansızlık): Talasemi, kırmızı kan hücrelerinin normalden az veya anormal şekilde üretilmesine neden olduğundan, vücutta yeterli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi bulunmaz. Bu da anemiye neden olabilir. Aneminin belirtileri arasında halsizlik, yorgunluk, solukluk, baş dönmesi ve nefes darlığı bulunabilir.

Kemik Deformiteleri: Özellikle çocuklarda, talasemi kemiklerin normal büyümesini etkileyebilir. Bu, kemik deformitelerine, özellikle yüz ve kafatasında şekil bozukluklarına neden olabilir.

Büyüme ve Gelişme Geriliği: Talasemi, çocukların normal büyüme ve gelişmelerini etkileyebilir. Bu, kısa boylu olma ve kilo alamama gibi sonuçlara yol açabilir.

Karaciğer ve Dalak Büyümesi: Talasemi, karaciğer ve dalak büyümesine neden olabilir. Bu organların büyümesi, karın bölgesinde ağrı ve rahatsızlık hissine yol açabilir.

Cilt Değişiklikleri: Talasemi hastalarında bazen ciltte açık renk lekeler veya sarılık görülebilir. Sarılık, vücutta bilirubin adı verilen bir pigmentin birikmesi sonucu ortaya çıkar.

Genel Zayıflık ve Yorgunluk: Talasemi hastaları genellikle genel zayıflık ve yorgunluk hissederler. Bu, vücudun yeterince oksijen alamamasından kaynaklanabilir.

Komplikasyonlar: Talasemi, uzun vadede kemik iliği, kalp ve karaciğer gibi organlarda ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bu nedenle, tedavi edilmezse veya uygun şekilde yönetilmezse, ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

TALASEMİ BULAŞICI MIDIR?

Talasemi, genetik bir hastalıktır ve bulaşıcı değildir. Bu, bir kişiden diğerine temas yoluyla veya başka bir şekilde bulaşmaz. Talasemi, genetik olarak aktarılan bir hastalıktır, yalnızca ebeveynlerden çocuklara genetik yolla geçebilir. Taşıyıcı ebeveynlerden bir veya her ikisinin talasemi geni taşıması durumunda, çocuklarında talasemi hastalığının ortaya çıkma riski vardır. Talasemi, bir enfeksiyon hastalığı değildir ve temas, havalandırma veya ortak kullanılan eşyalar yoluyla bulaşmaz.

TALASEMİ TEDAVİSİ VAR MI, ÖLDÜRÜR MÜ?

Talasemi, tedavi edilmezse veya uygun şekilde yönetilmezse ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Ancak, uygun tedavi ve yönetimle birlikte, birçok talasemi hastası normal bir yaşam sürdürebilir. Tedavi, hastalığın ilerlemesini kontrol etmeye yardımcı olabilir ve yaşam kalitesini artırabilir. Tedavi seçenekleri hastalığın tipine, şiddetine ve belirtilerine bağlı olarak değişir. İşte talasemi tedavi yöntemlerinden bazıları:

Kan Transfüzyonları: Talasemi hastalarında sıklıkla kan transfüzyonları yapılır. Bu, vücuda sağlıklı kırmızı kan hücreleri ve normal hemoglobin sağlar, böylece anemi semptomları hafifletilir. Ancak, uzun vadeli kan transfüzyonları demir birikimine neden olabilir, bu nedenle demir seviyelerinin kontrol edilmesi önemlidir.

Demir Kelastrasyonu: Uzun vadeli kan transfüzyonları, vücutta demir birikimine neden olabilir. Bu durum, organlarda ciddi hasara ve komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle, talasemi hastaları genellikle demir kelastrasyonu adı verilen bir tedavi alırlar. Bu tedavi, vücuttaki fazla demiri bağlayarak ve atarak demir birikimini azaltır.

Kemik İliği Nakli: Ciddi beta talasemi hastalığı olan bazı hastalar için kemik iliği nakli bir seçenek olabilir. Bu işlem, sağlıklı kemik iliği hücrelerini naklederek normal kırmızı kan hücresi üretimini sağlar.

Gen Terapisi: Bazı araştırmalar, talasemi hastalığını tedavi etmek için gen terapisi gibi yeni yaklaşımların geliştirilmesine odaklanmıştır. Ancak, bu tedavi yöntemleri halen deneysel aşamadadır ve daha fazla araştırma gerekmektedir.

Özetlemek gerekirse, talasemi ölümcül bir hastalık olabilir ancak uygun tedavi ve yönetimle birlikte, birçok hastanın yaşam beklentisi önemli ölçüde artırılabilir. Tedavi seçenekleri, hastalığın türüne ve şiddetine bağlı olarak değişir, bu nedenle bir doktora danışmak önemlidir.

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