Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor
03 Mart 2019, Pazar
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, karşısında galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor

Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor

'in 24. haftasında 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak , bu sezon 'da ilk 3 puanını alarak Avrupa kupalarına katılma yolunda bir engeli aşmak istiyor.

Bu sezon bordo-mavililer, 'da oynadığı 3 lig maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

ekibi, hafta içinde İstanbul'da 'nda da Ümraniyespor'a rövanş maçında 3-1 yenilerek kupadan elendi.

Böylece , bu sezon İstanbul'da oynadığı 4 resmi maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Karadeniz ekibi, İstanbul'da oynadığı karşılaşmalarda ligin ilk haftasında 'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu, 16. haftada ile 2-2 berabere kaldı, 21. haftada da 'a 3-1 yenildi.

450 GÜNLÜK HASRET

Trabzonspor, İstanbul'da 450 günlük galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak.

En son 9 Aralık 2017 tarihinde İstanbul'da 'yı 3-0 yenerek söz konusu rakipleri karşısında son galibiyetini elde eden Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puana hasret kaldı.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçının ardından İstanbul'da oynadığı 4 lig maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Bu sezonun haricinde bordo-mavililer, geçen sezon Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu.

"AVRUPA'DA OLMAK İSTİYORUZ."

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde , kupada Ümraniyespor maçının ardından Kasımpaşa ile oynayacakları karşılaşmayla art arda 3 deplasmanı tamamlayacaklarını söyledi.

Göztepe maçında arzu ettikleri sonucu aldıklarını ancak Ümraniyespor kupa karşılaşmasında üzüldüklerini ifade eden Şahin, "Ligi en iyi yerde bitirerek Avrupa kupalarına katılmanın mücadelesini vereceğiz. Bu nedenle Kasımpaşa maçını kayıpsız geçmek istiyoruz." dedi.

Şahin, bu sezon sonunda Avrupa'da olmak istediklerinin altını çizerek, "Bizi yalnız bırakmayan İstanbul'daki taraftarlarımıza da bir galibiyet hediye etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

  1. 03.03.2019
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