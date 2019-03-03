Penaltı kararı doğru mu? İşte resmi kural... - Fotomaç
03 Mart 2019, Pazar
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Penaltı kararı doğru mu? İşte resmi kural...

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında, hakem Halil Umut Meler çok tartışılan bir penaltı kararına imza attı. Spor yazarları ve yorumcular pozisyon için penaltı değil deseler de resmi kurala göre pozisyon penaltı. İşte detaylar...
3 Mart 2019 Pazar 11:36 Güncelleme: 03.03.2019 11:36
Penaltı kararı doğru mu? İşte resmi kural...

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

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Penaltı kararı doğru mu? İşte resmi kural...

Sarı-Lacivertliler bu kritik maçtan 3-2'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Penaltı kararı doğru mu? İşte resmi kural...

Rizespor, bu sonuçla beraber ligin ikinci yarısındaki ilk yenilgisini tattı.

Penaltı kararı doğru mu? İşte resmi kural...

Bu heyecan dolu karşılaşmada uzun süre tartışılacak bir penaltı kararı verildi...

Penaltı kararı doğru mu? İşte resmi kural...

Maçın 80. dakikasında Fenerbahçeli Serdar Aziz, bir duran top pozisyonunda rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı.

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