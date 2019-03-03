Penaltı kararı doğru mu? İşte resmi kural...

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında, hakem Halil Umut Meler çok tartışılan bir penaltı kararına imza attı. Spor yazarları ve yorumcular pozisyon için penaltı değil deseler de resmi kurala göre pozisyon penaltı. İşte detaylar...
3 Mart 2019 Pazar 11:36
Güncelleme: 03.03.2019 11:36
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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.
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Sarı-Lacivertliler bu kritik maçtan 3-2'lik skorla galip ayrılmayı başardı.
Rizespor, bu sonuçla beraber ligin ikinci yarısındaki ilk yenilgisini tattı.
Bu heyecan dolu karşılaşmada uzun süre tartışılacak bir penaltı kararı verildi...
Maçın 80. dakikasında Fenerbahçeli Serdar Aziz, bir duran top pozisyonunda rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı.