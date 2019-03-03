Penaltı kararı doğru mu? İşte resmi kural...

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında, hakem Halil Umut Meler çok tartışılan bir penaltı kararına imza attı. Spor yazarları ve yorumcular pozisyon için penaltı değil deseler de resmi kurala göre pozisyon penaltı. İşte detaylar...

3 Mart 2019 Pazar 11:36 Güncelleme: 03.03.2019 11:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





