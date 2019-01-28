Hakem isyanı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 90 dakika sonunda hakem Alper Ulusoy'u hedef aldı. Sözlerine yedikleri gol öncesi aleyhlerine verilen faul kararıyla ilgili başlayan Karaman, "Golden önce kesinlikte faul yoktu. Hocada art niyet aramamız söz konusu değil ama çok net gördüm. Oyuncum topa vuruyordu. İtirazla konsantrasyon kaybıyla gol yedik. Hakem ise öyle takdir etti" ifadelerini kullandı.



ALKIŞI HAK ETTİLER

Öğrencilerine övgüler yağdıran tecrübeli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti: "12 günde 4 maç oynadık. O yüzden özel bir alkışı hak ediyorlar. Teslim olmadılar. Galibiyetle dönmemiz içten bile değildi. Puan kaybettiğimiz için üzgünüm. Sahaya çıkan kadroma sınırsız güveniyorum. Futbolu bütün olarak göreceksiniz. Genç oyuncularımız da var. Hazır olduklarında daha fazla şans bulacaklar,"



TARAFTAR İŞBAŞINDA

Trabzonspor taraftarları, Sivas deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. 4 Eylül Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü dolduran bordo-mavililer, 90 dakika boyunca susmadı. Takıma büyük destek veren taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından da futbolcuları alkışladı.