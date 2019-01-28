Hakem isyanı
Trabzonspor’un hocası, yedikleri gol öncesi faul kararının yanlış olduğunu söyledi, “Hocada art niyet aramıyorum ama itirazla konsantrasyon kaybıyla gol yedik” dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 90 dakika sonunda hakem Alper Ulusoy'u hedef aldı. Sözlerine yedikleri gol öncesi aleyhlerine verilen faul kararıyla ilgili başlayan Karaman, "Golden önce kesinlikte faul yoktu. Hocada art niyet aramamız söz konusu değil ama çok net gördüm. Oyuncum topa vuruyordu. İtirazla konsantrasyon kaybıyla gol yedik. Hakem ise öyle takdir etti" ifadelerini kullandı.
ALKIŞI HAK ETTİLER
Öğrencilerine övgüler yağdıran tecrübeli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti: "12 günde 4 maç oynadık. O yüzden özel bir alkışı hak ediyorlar. Teslim olmadılar. Galibiyetle dönmemiz içten bile değildi. Puan kaybettiğimiz için üzgünüm. Sahaya çıkan kadroma sınırsız güveniyorum. Futbolu bütün olarak göreceksiniz. Genç oyuncularımız da var. Hazır olduklarında daha fazla şans bulacaklar,"
TARAFTAR İŞBAŞINDA
Trabzonspor taraftarları, Sivas deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. 4 Eylül Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü dolduran bordo-mavililer, 90 dakika boyunca susmadı. Takıma büyük destek veren taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından da futbolcuları alkışladı.
- 28.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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