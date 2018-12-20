Ahmet Ağaoğlu'ndan Ünal Karaman'a övgü!
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu Ünal Karaman'ı böyle övdü; “Sarı kurabiye yemeyen, Uzun Sokak’ta yürüyemeyen bizde hocalık yapamaz. Ünal Hocamız 10 yıl çalışsa Ersun Yanal’a verdiğimiz parayı ancak kazanabiliyor”
YA DOSYA GELiYOR YA HACiZ!
Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün içinde bulunduğu durumu şöyle özetledi: "Bir hafta galip geliyorsunuz ama o galibiyetin keyfini çıkaramıyorsunuz. Bazen uyandığım zaman nerede uyandığımı algılayabilmem için 30-40 saniye gerekiyor. Ya UEFA'dan dosya geliyor, ya haciz geliyor. Aylardır ödenmeyen futbolcu maaşları, borçlar, idari disiplin, kadro disiplini. Bunları çözmek için 24 saat lazım. Biz 8 ay önceden bunları görerek geldik. Son 4 maçta sahaya çıkan kadromuzun değeri 11 milyon euro"
TRANSFER KONUSU:
"Transfer yapmazsan şampiyon olamazsın diye bir algı oluşmuş. 1461 Trabzon'dan ve U21'den 4-5 oyuncuyu as takım kadrosuna katacağız"
GİDECEK OYUNCULAR:
"Gidecek oyuncular olacak. Bununla alakalı futbol şubemiz ve teknik heyetimiz yarın (bugün) toplantı yapacak.
VAR SiSTEMi:
"Beşiktaş maçında Adriano'nun Amiri'ye yaptığı kırmızı kart. Yediğimiz gol öncesi faul yok. Rodallega'nın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda neden VAR'a girilmiyor. Bunları konuşmak sıkıcı"
ALİ KOÇ'UN TRABZON'A GELMESi:
"Ali Koç Trabzon'a geldi, insanlar gelme cesareti gösterdi diyorlar. Pardon da nereye geldi? Türkiye'nin bir şehrine geldi. Bundan önce gelmeyenlere niye gelmediklerini sormak lazım."
ESTEBAN'IN GİDİŞİ:
"Abinin morali bozuk. Adam ol oyna. Uğurcan oynayınca hemen ihtar çekiyor. İhtar çekmiş. Süresi dolmadan bavulunu toplayıp gidiyor"
ŞAMPiYONLUK:
"Yolun sonuna gelelim o zaman belli olur o sene bu sene mi. Maç maç düşünüyoruz. Rakiplerin şansı ne kadarsa bizim de o kadar"
ONUR VE BURAK'IN PARALARINI VERiRiZ
"Onur ve Burak gündemimizde değil. İki oyuncu yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldı. Bitti. Onur ve Burak kulübümüze ihtar çekti. Birikmiş alacakları 4 milyon euro. 4 Ocak'a kadar zaman var. Paralarını öderiz. Bedelsiz serbest kalma ve ileriye dönüp alacaklarını tahsil etme imkanları kalmaz. İsteyen kulüp varsa gelir Trabzonspor'a teklifini yapar. Sezon başı Beşiktaş istemişti. Olmadı. Şu ana kadar da bize ulaşmış bir teklif yok"
- 20.12.2018
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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