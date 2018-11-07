Pereira: "Hedefimiz Avrupa"

Trabzonspor'un 34 yaşındaki Portekizli sağ beki Joao Pereira, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. 2018- 19 sezonunda ligi, 5'inci sırada tamamladıkları, 2017-18 sezonundan daha yukarılarda tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Pereira, "Kulübümüz çok büyük, tüm zorlukların üstesinden gelebilecek potansiyele sahip. Bir önceki sezondan daha iyisini yapmamız gerek. Kulübümüz, mazisindeki başarıları dolayısıyla Avrupa'daki herhangi bir şampiyonada olmayı hak ediyor" ifadesini kullandı.



ÖNCELiĞiM ASİST YAPABİLMEK

Futbola başladığı yıllarda daha ofansif bir sağ kanat oyuncusu olduğunu kaydeden Portekizli yıldız, bu konuda şunları dedi: "Kariyerim ilerledikçe daha çok savunmayı ön planda tutan, asist yapmayı düşünen bir oyuncu haline geldim. Tabii gol atmak da güzel. Karabük maçında goller attığım için de ekstra mutlu olmuştum. Bu sezon da gol atmak için fırsatlarım oldu ama benim önceliğim takım arkadaşlarıma asistler yapabilmek."



KAYBETMEYİ ASLA KABULLENEMİYORUM

Kaybetmeyi kabullenemediğine dikkat çeken Pereira, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Karakterim gereği kaybetmeyi kabullenemiyorum. Eşim, maçlardan sonra eve gittiğimde iyi oynamış olsam bile 'O tartışmayı yapmana gerek var mıydı' gibi şeyler söyleyerek bana kızıyor. Ben de fırçaları yememek için sahada daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Beni burada izleyip sert bir oyuncu olduğumu düşünüyorsanız İspanya ve Portekiz'de takip etseydiniz neler söylerdiniz bilmiyorum."



SOĞUK SU BENİ FUTBOLCU YAPTI

Spor hayatına yüzme ile başladığını ancak su çok soğuk olunca yüzmeyi bırakıp futbola yöneldiğini belirten Portekizli, "Çünkü soğuk suyu hiç sevmem. İlk zamanlar futbol benim için sadece hobiydi. 16-17 yaşlarındayken bu işi gerçekten yapabileceğimi düşündüm. 18-19 yaşlarında Benfica A Takımı'na yükseldim. En başa dönecek olursak; su sıcak olsaydı belki de başka bir hayatım olacaktı" dedi.