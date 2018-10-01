Ünal Karaman Ersun Yanal'ı solladı
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa’yı 4-2 mağlup ederek puanını 10'a yükselten Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun söz konusu haftasına 1 puanlık fark attı.
Yanal dönemi
Bordo-mavililer, söz konusu haftalarda takımın başında olan Ersun Yanal yönetiminde ilk maçında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken, ikinci hafta ise Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Üçüncü haftada İzmir'de Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, dördüncü hafta mücadelesinde sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1'lik sonuçla geçti. Beşinci haftada ise Medipol Başakşehir ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Yanal'ın takımı, altıncı haftada da sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Trabzonspor, 7 haftada ise Beşiktaş deplasmanında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İlk 7 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Trabzonspor, 8 puanla ligde 9. sırada yer almıştı.
Karaman dönemi
Yeni sezona Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde giren Trabzonspor, ilk hafta Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-0 yenilirken, ikinci hafta sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1'lik skorla geçti. Üçüncü hafta maçında MKE Ankaragücü deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, bir sonraki hafta ise Galatasaray'ı sahasında 4-0 geçmeyi başardı. Beşinci haftada ise deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, altıncı haftada sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Son maçında ise Kasımpaşa'yı 4-2 yenen Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde ilk 7 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı ve 10 puan toplayarak geçtiğimiz sezona 1 puanlık fark attı.
Ünal Karaman'ın takımı önde
Önemli bir transfer bütçesiyle geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un başında yer alan Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, bordo-mavili kulüple yıllık 1 milyon 800 Bin Euro (12 milyon 473 Bin TL) sözleşmesi bulunuyordu. 12 aylık zaman dilimine vurulduğunda Yanal'ın aylığı ise 150 Bin Euro'ya (1 milyon 47 Bin Tl) denk geliyordu. Kadrosunda görmek istediği oyuncuların önemli bir kısmını almasına rağmen Yanal, bordo-mavili takımda beklenen futbolu oynatamamış, saha sonuçları ve sıralama olarak da Karadeniz ekibi rakiplerin gerisinde kalmıştı.
Kısıtlı bir kadro ile kamp dönemi geçiren, transferlerini sezonun başlamasına kısa bir süre kala yapan Ünal Karaman ise söz konusu haftalar dikkate alındığında Ersun Yanal'ın takımını ortaya koyduğu performans ile solladı.
- 1.10.2018 11:10
-
Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 33
Yorum
BJK'li He Besiktas'i geçen hafta ezmislerdi ya... Senol Günes'in inadina ve korkakligina dua etsinler !
-
Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 33
Yorum
Bu nedir ? Yaw aatif hiç FB'nin ilk 11 oyuncusu olabilir mi ? Ekici bile daha iyi.. Hele Harun nasil bir kaleci. Topal artik ayak uyduramiyor..
-
Bursaspor galibiyeti unuttu
Toplam 1
Yorum
BETER OLSUNLAR BUNLAR DAHA İYİ GÜNLERİ ALT KÜME SİZİ BEKLİYOR.
Ünal Karaman Ersun Yanal'ı solladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.