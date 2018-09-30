Trabzonspor'un evinde bileği bükülmüyor! Trabzonspor 4-2 Kasımpaşa maç özeti izle, Burak Yılmaz, Hugo Rodallega
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    'un evinde bileği bükülmüyor!

    Trabzonspor'un evinde bileği bükülmüyor!

    , ligde attığı 14 golün 12'sini iç sahada kaydederken, maçlarını 3 gol ortalamasıyla oynadı

    'de 7. haftayı 4-2'lik galibiyetiyle kapatan , iç sahada son 27 sezonun en golcü dönemini yaşıyor.

    Bordo-mavili takım, ligde ilk 7 hafta sonunda 14 gol kaydederken, bu gollerin 12'sini iç sahada atma başarısı gösterdi. İç sahada 4 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, maçlarını 3 gol ortalamasıyla oynadı.

    İç sahada yaptığı maçlarda ligin ikinci haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1, dördüncü haftasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, altıncı haftada Göztepe'ye 2-1 yenildi, yedinci haftada da Kasımpaşa karşısında sahadan 4-2 galip ayrılarak evindeki her mücadelede gol kaydetti.

    SAHASINDAKİ PUANLARLA TUTUNDU!

    Trabzonspor, puanlarının tamamına yakınını iç sahada topladı.

    İç sahadaki 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, ligde 10 puanının 9'unu evinde elde etme başarısı gösterdi.

    27 SEZONUN EN SKORER BAŞLANGICI

    Trabzonspor, iç sahada son 27 sezonun en skorer başlangıcını yaptı.

    En son 1991-1992'de evindeki ilk 4 maçta 13 gol kaydeden bordo-mavililer, bu sezon attığı 12 golle 27 sezon içerisindeki en golcü dönemini geçirdi.

    RODALLEGA VE YILMAZ EN GOLCÜLER

    Trabzonspor'da forvetler de iç sahada coşarken, 12 golün 8'i santrforlardan geldi.

    Bordo-mavililerde 5 golle en skorer isim olan Hugo Rodallega, iç sahada da 4 golle en çok fileleri havalandıran futbolcu oldu. , ligdeki 3 golünü Medical Park'ta kaydederek bu futbolcuyu takip etti. Caleb Ekuban da iç sahada 1 gol kaydetti.

    Santrfor oyuncularının haricinde Anthony Nwakaeme (2), Ogenyi Onazi ve da iç sahada diğer golleri atan oyuncular oldu.

    Dış sahadaki iki gol ise Rodallega ve Filip Novak'tan geldi.

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    "OLCAY ŞAHAN ÖZÜR DİLEYECEK"

    Trabzonspor teknik direktörü , hiçbir oyuncunun Trabzonspor'dan büyük olmadığını, herkesin kararına saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. Kadro dışı bırakılan Olcay Şahan'ın da en kısa sürede özür dilemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

    Trabzonspor'da Olcay Şahan kadro dışı bırakıldı

    1. 30.9.2018 11:58
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