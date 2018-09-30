2 müthiş gol atan Rodallega, formasında yazan ‘Huguito’ ile ilgili, “Çocukluğumda arkadaşlarımın bana seslendiği isimdi. Onlara selam olsun” dedi
Rodallega dün inanılmaz işlere imza attı. Röveşata ile yılın golüne aday olabilecek bir gol atan ve bir de müthiş bir frikikle fileleri sarsan 33 yaşındaki Kolombiyalı, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Kolombiyalı forvet, "Bizim için güzel bir maç oldu. Hatalarımızı gidereceğiz" ifadesini kullandı. 7 hafta sonunda ligdeki gol sayısını 5'e çıkaran Rodallega, "Huguito lakabı çocukluğumda arkadaşlarımın seslendiği isimdi. Onlara selam gönderiyorum" dedi.
ATTIĞIM GOL HOŞUMA GİTTİ
Rodallega attığı röveşata golü de yorumladı. Güzel bir gol kaydettiğini söyleyen bordo-mavili futbolcu "Benim için bütün gollerin değeri aynı. Önemli olan topun çizgiyi geçmesi. Bu tip gollerin değeri takımı ateşlemesi oluyor. Güzel bir gol attım, böyle goller çok görülmüyor, bu da hoşuma gitti" ifadelerini kullandı.
- 30.9.2018
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Toplam 1
Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
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Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
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Yorum
Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
Rodallega: Kolombiya’ya selam olsun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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