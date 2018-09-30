Rodallega: Kolombiya’ya selam olsun – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    : Kolombiya’ya olsun

    <a href="/index/rodallega?id=4d57937a-76c3-454a-858b-2217bb910479" class="" rel="tag">Rodallega</a>: Kolombiya’ya <a href="/index/selam?id=e90237b2-d543-4b7a-9430-67889cc0fa58" class="" rel="tag">selam</a> olsun

    2 müthiş gol atan , formasında yazan ‘’ ile ilgili, “Çocukluğumda arkadaşlarımın bana seslendiği isimdi. olsun” dedi

    dün inanılmaz işlere imza attı. Röveşata ile yılın golüne aday olabilecek bir gol atan ve bir de müthiş bir frikikle fileleri sarsan 33 yaşındaki Kolombiyalı, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Kolombiyalı forvet, "Bizim için güzel bir maç oldu. Hatalarımızı gidereceğiz" ifadesini kullandı. 7 hafta sonunda ligdeki gol sayısını 5'e çıkaran , " lakabı çocukluğumda arkadaşlarımın seslendiği isimdi. gönderiyorum" dedi.

    ATTIĞIM GOL HOŞUMA GİTTİ
    attığı röveşata golü de yorumladı. Güzel bir gol kaydettiğini söyleyen bordo-mavili futbolcu "Benim için bütün gollerin değeri aynı. Önemli olan topun çizgiyi geçmesi. Bu tip gollerin değeri takımı ateşlemesi oluyor. Güzel bir gol attım, böyle goller çok görülmüyor, bu da hoşuma gitti" ifadelerini kullandı.

    1. 30.9.2018
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