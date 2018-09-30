Rodallega dün inanılmaz işlere imza attı. Röveşata ile yılın golüne aday olabilecek bir gol atan ve bir de müthiş bir frikikle fileleri sarsan 33 yaşındaki Kolombiyalı, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Kolombiyalı forvet, "Bizim için güzel bir maç oldu. Hatalarımızı gidereceğiz" ifadesini kullandı. 7 hafta sonunda ligdeki gol sayısını 5'e çıkaran Rodallega, "Huguito lakabı çocukluğumda arkadaşlarımın seslendiği isimdi. Onlara selam gönderiyorum" dedi.



ATTIĞIM GOL HOŞUMA GİTTİ

Rodallega attığı röveşata golü de yorumladı. Güzel bir gol kaydettiğini söyleyen bordo-mavili futbolcu "Benim için bütün gollerin değeri aynı. Önemli olan topun çizgiyi geçmesi. Bu tip gollerin değeri takımı ateşlemesi oluyor. Güzel bir gol attım, böyle goller çok görülmüyor, bu da hoşuma gitti" ifadelerini kullandı.