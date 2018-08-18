Unutulmadı! – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Unutulmadı!

    Unutulmadı!

    Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden taraftar ’ın tribünde koreografisi açıldı.

    Bordo-mavili taraftarlar, karşısında kendilerinden olan Gökhan Kılıç'ı unutmadı. Bordo-mavililer, Trabzon'da geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Kılıç'ın koreografisini tribünde açtı. Öte yandan ligde ilk haftayı Başakşehir mağlubiyetiyle kapatan 'u taraftarı yalnız bırakmadı. Bayram nedeniyle memleketine dönen taraftarlar müsabakaya büyük ilgi gösterdi.
    1. 18.8.2018
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