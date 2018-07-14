Özkan Sümer'den Kone ve Amrabat açıklaması – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'den Kone ve Amrabat açıklaması

    Özkan Sümer'den Kone ve Amrabat açıklaması

    Genel Koordinatörü , transfer söylentilerinde adı geçen ve ile ilgilenmediklerini söyledi.

    Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna Slovenya'nın Kranj Kasabası'nda hazırlanan 'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, henüz resmi imzaların atılmaması taraftarı endişelendiriyor.

    "ÖNCELİĞİMİZ DEFANS HATTI"
    Transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Genel Koordinatörü , "Bu hafta en az bir defans oyuncusunu takıma katmak istiyorduk ancak son dakika gelişmeleri nedeniyle transferi sonlandıramadık. Öncelikle bir defans oyuncusunu takıma katmak istiyoruz. Sonrasında da bir stoper daha alacağız. Önceliğimiz defanshattı. İlerleyen zamanda da bir kanat oyuncusu transfer edeceğiz. Transfer sayısı artabilir ancak önceliğimiz bu şekilde" açıklamasını yaptı.

    "KONE VE AMRABAT İLE İLGİLENMİYORUZ"
    İsmi Trabzonspor ile anılan defans oyuncusu ve eski Galatasaraylı için de Sümer, "İki futbolcuyla da ilgilenmiyoruz. Amrabat basının yakıştırması. Kone'ye de ilgimiz yok. İki futbolcu da transfer listemizde değiller" dedi.

    1. 14.7.2018 13:00
    2. Güncelleme: 14.7.2018 13:07
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