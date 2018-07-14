Özkan Sümer'den Kone ve Amrabat açıklaması
Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, transfer söylentilerinde adı geçen Bakary Kone ve Nordin Amrabat ile ilgilenmediklerini söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna Slovenya'nın Kranj Kasabası'nda hazırlanan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, henüz resmi imzaların atılmaması taraftarı endişelendiriyor.
"ÖNCELİĞİMİZ DEFANS HATTI"
Transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, "Bu hafta en az bir defans oyuncusunu takıma katmak istiyorduk ancak son dakika gelişmeleri nedeniyle transferi sonlandıramadık. Öncelikle bir defans oyuncusunu takıma katmak istiyoruz. Sonrasında da bir stoper daha alacağız. Önceliğimiz defanshattı. İlerleyen zamanda da bir kanat oyuncusu transfer edeceğiz. Transfer sayısı artabilir ancak önceliğimiz bu şekilde" açıklamasını yaptı.
"KONE VE AMRABAT İLE İLGİLENMİYORUZ"
İsmi Trabzonspor ile anılan defans oyuncusu Bakary Kone ve eski Galatasaraylı Nordin Amrabat için de Sümer, "İki futbolcuyla da ilgilenmiyoruz. Amrabat basının yakıştırması. Kone'ye de ilgimiz yok. İki futbolcu da transfer listemizde değiller" dedi.
- 14.7.2018 13:00
- Güncelleme: 14.7.2018 13:07
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Yorum
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Toplam 1
Yorum
:)))) yahu azizi isteyenlerin istemediği oyuncular degilmiydi :))) degisimin tam zamanı :)))) alin size degisim :))))) kana yakin gari :)))))
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