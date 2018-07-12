Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin tahsisi – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    'nin tahsisi

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin tahsisi

    Kulübü, Akyazı 'nin uzun süreli tahsisi konusundaki sürecin devam ettiğini bildirdi.

    Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den 'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "17 Şubat 2017'de yapılan özel durum açıklamamızda belirtmiş olduğumuz Akyazı 'nin şirketimize uzun süreli tahsisi konusundaki süreç devam etmekte olup, önemli bir gelişme olması durumunda nihai sonuç kamuoyu ile paylaşılacaktır."

    1. 12.7.2018 23:28
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