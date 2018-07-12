Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin tahsisi

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"17 Şubat 2017'de yapılan özel durum açıklamamızda belirtmiş olduğumuz Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin şirketimize uzun süreli tahsisi konusundaki süreç devam etmekte olup, önemli bir gelişme olması durumunda nihai sonuç kamuoyu ile paylaşılacaktır."