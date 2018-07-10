Fatih Tekke: Hayalim Trabzonspor
İstanbulspor ile 5 yıllık sözleşmeye imza atan teknik direktör Fatih Tekke, bir gün mutlaka Trabzonspor'u çalıştıracağını söyledi.
Bu yarın olur, 3 ay sonra, 6 ay sonra olur. Trabzonspor'da yönetim beni antrenör olarak görmek isterse, başkan izin verdiği sürece bu gerçekleşir. Tamamen ait olduğumuz yer, bu işi yapma nedenimiz Trabzonspor. Ama şu anda İstanbulspor'dayım ve geçmişiyle ve formasını giymiş oyuncularıyla büyük camia. Buradan Süper Lig'e çıkmak büyük bir başarı. Trabzon'a yönelik teklif sadece ve özellikle taraftardan geldi" dedi.
ÖZ DEĞERLERE DÖNMEK LAZIM
Tekke, öz değerlere sahip çıkılması gerektiğini söyledi ve ekledi: "Biz belki 8 asır bu dünyaya hakim olmuş insanların torunlarıyız, aşağılık kompleksine gerek yok. Kendi öz değerlerimize dönmemiz lazım. Batıda bir şeyler oluyor, kulüplerimiz hemen onu alıp kopyala yapıştır yapıyor. Bu çok yanlış."
EN İYİ FORVET BURAK YILMAZ
Türk futbolunun önemli forvetlerinden olan teknik direktör Fatih Tekke, Süper Lig'de en beğendiği golcüyü açıkladı. Tekke, "Burak Yılmaz, Türk oyuncu olarak çok beğendiğim bir golcü. Bu sene için ligde en beğendiğim golcü o diyebilirim" ifadesini kullandı.
- 10.7.2018
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
serdar Türküm deyipte Türk milli takımını seçmeyen almanla ne çok ilgilendiniz be 1 aydır özili okuyoruz beter olsunlar kendi ülkesini seçmyenler
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
mustafa iyi yapmis bence daha önce birakmaliydi cünki almanlara iylik yaramaz
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Toplam 10
Yorum
aynıtas Kadro aynı,aynı film oynuyor..Dolayısıyla filmin sonu da aynı
Fatih Tekke: Hayalim Trabzonspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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