Trabzonspor’da Burak Yılmaz sevinci – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’da sevinci

    Trabzonspor’da Burak Yılmaz sevinci

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'nın Kranj kentinde kamp çalışmalarını gerçekleştiren , bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

    Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmanda sakatlığı bulunan Castillo'nun yanı sıra izinsiz olarak henüz kampa katılmayan Esteban Alvarado ve izinli olan Ramil Sheidaev ile Ogenyi Onazi yer almadı. Antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapılırken, son bölümde ise kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.

    ANTRENMAN SAHASINA GOLF ARABASI İLE GELDİLER
    Bu arada antrenman öncesi bordo-mavili futbolcuların büyük bölümü konakladıkları otelden antrenman sahasına yürüyerek giderken, Olcay, Novak, Mustafa ve sahaya arabasıyla geldiler. Aracı Yusuf Yazıcı kullanırken, genç oyuncu daha sonra golf arabasını antrenman sahasının kenarına park ederek antrenmana katıldı.

    BURAK TOPLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
    2017-18 sezonunun tamamlanmasının ardından kasığındaki sorun nedeniyle 'da ameliyat olan da sakatlığının ardından ilk kez krampon giyerek kendisini denedi. Sağlık ekibinin kontrolünde kramponla bir süre koştuktan sonra topla çalışmalara başlayan Burak Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve birkaç gün içerisinde takımla çalışabilecek seviyeye gelebileceği kaydedildi.

    KAMPTAKİ YÖNETİCİ SAYISI İKİ OLDU
    'da kafileyle birlikte Slovenya'ya gelen Lokman Sadıklar'dan sonra yönetim kurulu üyesi Özer Bayraktar'da kampa dahil oldu. Bugün takımın antrenmanını takip eden iki yönetici de takımın sorunsuz olarak çalışmalara devem etmesi için çalışmaları yakından takip ediyor.

    1. 4.7.2018 15:51
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