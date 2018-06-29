İlk kez topla çalıştılar

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fırtına dün çift idman yaptı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda ilk kez topla çalışıldı. İdmana izinli olan Burak, Aytaç, Yusuf, Kucka ve Onazi katılmadı. Sosa, Rodallega ve Esteban için ise yine noter tespiti yapıldı.