Alanyaspor ile anlaştı

Ayrılmak isteyen Rodallega, Alanya ile anlaştı. Sözleşmesinde, "1 milyon 750 bin euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan Rodallega'nın, 400 bin euro'luk alacağına karşılık bonservisini istediği ama yönetimin reddettiği belirtildi. Fırtına, Alanya'dan 1 milyon 250 bin euro talep etti.