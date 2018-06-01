Almanya’da Trabzonspor'a destek gecesi – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    02 Haziran 2018, Cumartesi
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    ’da 'a destek gecesi

    Almanya’da Trabzonspor'a destek gecesi

    Avrupa Trabzon Dernekler Federasyonu tarafından Köln’de ’a destek gecesi düzenlendi.

    Geceye Kulübü Başkan Yardımcısı 'in yanı sıra, Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ile yaklaşık 200 kişi katıldı. Avrupa Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı , Başkan Yardımcısı Sait Çelik ve yönetim kurulu üyeleri katılımın yüksek olmasından dolayı memnun olduklarını belirttiler.

    ?Trabzonspor Başkan Yardımcısı Müminhan Bilgin, gecede Başkonsolos Erciyes'e forma hediye ederken, burada yaptığı konuşmada, "Trabzonspor'un her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacı var. Bu büyük markaya desteğinizi esirgemeyin" dedi. ATDF Başkanı Salih Altınışık ise, "Hepimizin değeri olan ve ülke dışında bizi gururla temsil eden Trabzonsporumuza desteğimiz devam edecek. Sembolik olarak kulübümüzün kuruluş tarihi olan 1967 Euro'yu veriyoruz. Kulübümüzün düzenlediği kampanyaya tüm gurbetçi kardeşlerimizi davet ediyoruz. Bu kampanyaya desteğimiz sürecek" ifadelerini kullandı.

    1. 1.6.2018 12:48
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