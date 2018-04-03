Çalımbay Olcay'a katılmadı – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Çalımbay Olcay'a katılmadı

    Çalımbay Olcay'a katılmadı

    “Genç futbolcuların bedelini ödedik” diyen Olcay için , “Söylediklerine katılmıyorum. Derbileri ille de tecrübeli futbolcular mı oynayacak” ifadesini kullandı

    Bordo-mavili takımın teknik direktörü , derbisi sonrası "Çok genç oyuncumuz var. Bunun bedelini ödedik" şeklinde açıklama yapan futbolcusu 'a tepki gösterdi. Deneyimli teknik adam "Olcay'ın açıklamalarına katılmıyorum. Genç oyuncu diye bir şey yok. Derbileri sadece tecrübeli futbolcular mı oynayacak? Yusuf 2 milli maç yaptı, düşüş olabilir. Bu görüşe katılmıyorum" dedi. Bu arada Olcay'ın da açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söylediği dile getirildi.

    YANLIŞ ANLAŞILDIM
    30 yaşındaki kanat oyuncusunun, "Söylemek istediğim bu değildi. Genç futbolculara şans verilmesini her zaman sonuna kadar desteklemişimdir. Biz derbide baskıya karşılık veremedik. Yakaladığımız şansları değerlendiremedik" dedi.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:41
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