Çalımbay Olcay'a katılmadı
“Genç futbolcuların bedelini ödedik” diyen Olcay için Rıza Çalımbay, “Söylediklerine katılmıyorum. Derbileri ille de tecrübeli futbolcular mı oynayacak” ifadesini kullandı
YANLIŞ ANLAŞILDIM
30 yaşındaki kanat oyuncusunun, "Söylemek istediğim bu değildi. Genç futbolculara şans verilmesini her zaman sonuna kadar desteklemişimdir. Biz derbide baskıya karşılık veremedik. Yakaladığımız şansları değerlendiremedik" dedi.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 01:41
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İmparator, listeyi belirledi! Tam 10 isim...
Toplam 1
Yorum
Nagatoooo Bu çapsız futbolcuların arasına Nagatomoyu koymayın. Adam sene sonu kalabilir bizde.. İnter Asamoah'ı aldı. Nagato'ya ihtiyac kalmadı.
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Beşiktaş Gomis'in halefini alıyor
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Yorum
bjk boş oyuncuları doldurun bakalım paralar cukka
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Galatasaray seyircisi rekor kırdı
Toplam 3
Yorum
Tebrikler Galatasaray taraftarı Türkiyenin her yerindedir ve bütün dünyada.
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