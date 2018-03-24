Maddi kayıp büyük – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Maddi kayıp büyük

    Maddi kayıp büyük

    Bordo-mavili takım son 8 maçtaki başarısız sonuçlar nedeniyle hem zirvenin uzağına düştü hem de 12 milyon alma şansını tepmiş oldu

    Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında 'ın gelişi ile 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alarak yakaladığı müthiş seri ile yeniden zirve yarışına ortak olurken, ardından yaşadığı 8 maçlık 'kara dönemde' tüm umutlarını kaybetti. Bunun, kasaya faturası da ağır oldu. ekibi, maçıyla başlayan düşüş döneminde oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet elde ederken, 2 yenilgi 5 de beraberlik alıp, kaybettiği 16 puanla zirveden koptu. 14.3 MİLYon ALABİLDİ Bu tablonun maddi faturası ise tam 12 milyon TL oldu. Ligde galibiyete 2.3 milyon TL, beraberliğe ise 1.3 milyon TL prim veriliyor. Eğer bordo-mavililer, son iki zafer ile birlikte 8 maçlık bu dönemi de galibiyet ile kapatmış olsaydı 20 milyon TL kasaya girecekti. Ancak son 10 karşılaşmada kasasına sadece 14.3 milyon TL koyabildi.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:09
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