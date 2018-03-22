Yattara’dan kolbastı şov – Fotomaç – 22 Mart 2018
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HEPSİ
    22 Mart 2018, Perşembe
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    ’dan kolbastı şov

    <a href="/index/yattara?id=39d10391-928a-4af1-9d43-77a49f262b30" class="" rel="tag">Yattara</a>’dan kolbastı şov
    FIRTINA'nın efsane isimleri dörtlü salon futbol turnuvasında, birincilik kupasını aldı. Ahmet, Şehmuz, Macit, Zafer, Hasan Özer, Erhan Çağlıyan, Ufuk, , Haluk'tan oluşan ; Kenan, Muhammed, Bahattin, Selim, , Mehmet, Osman, Okan'dan oluşan Beyaz Takım'ı penaltılarla 4-1 yenerek ipi göğüsledi. Mehmet Zengin gol kralı oldu, kolbastı şov yaptı.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:39
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