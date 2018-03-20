Muhteşem dörtlü
Bordo-mavili takımın son 2 haftada aldığı galibiyetlerde 4 oyuncu başrol oynadı. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, N’Doye ve Olcay Şahan skora direkt katkı yapan isimler oldu
SPOR Toto Süper Lig'de son iki haftada 7 gol atan ve iki önemli galibiyet elde eden Trabzonspor'da yakalanan bu çıkışta hücum oyuncularının önemli katkısı oldu. Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1'le, Evkur Yeni Malatyaspor'u ise 4-1'le geçen Karadeniz ekibinde Burak Yılmaz son iki karşılaşmada iki gol, iki asistlik performans sergilerken, Yusuf Yazıcı iki gol bir asist, N'Doye bir gol, bir asist ve Olcay Şahan bir asist ve bir penaltı yaptırarak skora direkt katkı yaptı.
ÖNEMLİ KATKI YAPTI
Diğer goller ise Okay Yokuşlu ve Onazi'den geldi. Özellikle performansları ciddi şekilde eleştirilen Olcay ve Yusuf'un yakaladığı çıkış dikkat çekerken, N'Doye ise her iki maçta da oyuna sonradan girmesine rağmen önemli katkılar yaptı.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 22:21
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Adebayor'dan, Abdülkadir, Yusuf ve Burak'a övgüler!
Toplam 1
Yorum
Cevdet cok haklisin ama Bizim Trabzonlular begenmezler.. iki mac kötü oynasinlar hemen yuhalarlar...
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Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 35
Yorum
KANARYA 10 KULLANDIĞIN İFADELER, ACZİN. TÜKENMİŞLİĞİN VE ÇARESİZLİĞİN DIŞA VURUMUDUR. FENERBAHÇE BAŞKANINA YAKIŞMIYOR. BUGÜNÜ YİTİRDİK YARINI KURTARLIM
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Beşiktaş'ın sorunu bulundu!
Toplam 6
Yorum
35_BJK kulübe de oturan şu kanadalı Cyle Larin'e şans verilmeli ve bir yıldızın doğuşunu izlemeli.
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