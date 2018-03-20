Muhteşem dörtlü – Fotomaç – 20 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Muhteşem dörtlü

    Muhteşem dörtlü

    Bordo-mavili takımın son 2 haftada aldığı galibiyetlerde 4 oyuncu başrol oynadı. , , N’Doye ve skora direkt katkı yapan isimler oldu

    SPOR 'de son iki haftada 7 gol atan ve iki önemli galibiyet elde eden Trabzonspor'da yakalanan bu çıkışta hücum oyuncularının önemli katkısı oldu. Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1'le, Evkur Yeni Malatyaspor'u ise 4-1'le geçen Karadeniz ekibinde son iki karşılaşmada iki gol, iki asistlik performans sergilerken, iki gol bir asist, N'Doye bir gol, bir asist ve bir asist ve bir penaltı yaptırarak skora direkt katkı yaptı.

    ÖNEMLİ KATKI YAPTI
    Diğer goller ise Okay Yokuşlu ve Onazi'den geldi. Özellikle performansları ciddi şekilde eleştirilen Olcay ve Yusuf'un yakaladığı çıkış dikkat çekerken, N'Doye ise her iki maçta da oyuna sonradan girmesine rağmen önemli katkılar yaptı.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muhteşem dörtlü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN