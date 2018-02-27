Hazırlıklar başlıyor – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    başlıyor

    Hazırlıklar başlıyor
    Cumartesi günkü maçından sonra iki gün izne çıkan 'da derbisi için bugün başlıyor. Bordo-mavililer, bugün saat 18.00'de 'nde derbi maç için idmanlara başlayacak.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:31
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