Taraftarlar isyan etti: Ayağı mı kırılmalı! – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Taraftarlar isyan etti: Ayağı mı kırılmalı!

    Taraftarlar isyan etti: Ayağı mı kırılmalı!

    'nın yerde kaldığı pozisyona hakem 'ın penaltı çalmaması bordo-mavili taraftarları da isyan ettirdi. Sosyal medyada birçok mesaj paylaşılırken taraftarlar, "Penaltı olması için Sosa'nın bacağı mı kopması lazımdı" yorumu yaptı. İşte o mesajlardan bazıları:

    * Sosa yerde pozisyon %100 penaltı hakem devam ettirdi. @officialAYGUN

    * 'de tüm amatör ve profesyonel ligler tehir edilmeli... Sosa'ya yapılan nasıl penaltı olmaz? Başta siz sonra istinasız tüm hakemler ve size ait kurumlar derhal istifa etmeli @TFF_Org @ mdeva1903

    * Penaltı olması için Sosa'nın bacağı mı kopması lazımdı. @61kere_54

    * Müdahale bileğe, Sosa'nın pozisyonu net penaltı.. @HAMZAMISIR

    * Sosa'ya yapılan net penaltı... @GokseminK

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:56
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