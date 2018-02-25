Taraftarlar isyan etti: Ayağı mı kırılmalı!

Jose Sosa'nın yerde kaldığı pozisyona hakem Serkan Çınar'ın penaltı çalmaması bordo-mavili taraftarları da isyan ettirdi. Sosyal medyada birçok mesaj paylaşılırken taraftarlar, "Penaltı olması için Sosa'nın bacağı mı kopması lazımdı" yorumu yaptı. İşte o mesajlardan bazıları:



* Sosa yerde pozisyon %100 penaltı hakem devam ettirdi. @officialAYGUN



* Türkiye'de tüm amatör ve profesyonel ligler tehir edilmeli... Sosa'ya yapılan nasıl penaltı olmaz? Başta siz sonra istinasız tüm hakemler ve size ait kurumlar derhal istifa etmeli @TFF_Org @ mdeva1903



* Penaltı olması için Sosa'nın bacağı mı kopması lazımdı. @61kere_54

* Müdahale bileğe, Sosa'nın pozisyonu net penaltı.. @HAMZAMISIR

* Sosa'ya yapılan net penaltı... @GokseminK