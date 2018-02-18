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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Remy'yi çok istedim

    Remy'yi çok istedim
    Teknik direktör , geride kalan transfer sezonu içerisinde en çok Loic Remy'nin alınmasını istediğini, bunun gerçekleşmemesi nedeniyle de üzüldüğünü dile getirdi. Son haftalarda ısrarla kanat transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle gol yollarında sıkıntılar çektiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, Remy ile her konuda anlaşmaya vardıklarını ancak son anda transferin bazı nedenlerden ötürü gerçekleşmediğini dile getirdi ve "Gelseydi katkı yapardı" diye konuştu.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:20
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