Burak boş geçmiyor
32 yaşındaki gol makinesi, Başakşehir’e karşı çıktığı 11 maçta fileleri 9 kez havalandırdı. 2-2 biten ilk devredeki karşılaşmada 2 gol birden atmıştı
20 PUANDA KATKISI VAR
KARADENİZ ekibinin son 5 maçında attığı 4 golde de imzası olan Burak Yılmaz, ligde forma giydiği 16 karşılaşmanın 11'inde toplamda 17 kez fileleri sarsmayı başardı. Bordo-mavililer, süper forvetin gol kaydettiği 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan topladı. Deneyimli futbolcu, Fırtına'nın ligde topladığı 33 puanın 20'sine attığı gollerle katkıda bulundu.
GOLLERİN YÜZDE 42'Sİ ONDAN
Ligde geride kalan 21 haftanın 16'sında görev yapan Burak, 1356 dakika sahada kalırken, 1.06 gol ortalamasıyla oynadı. Ortalama 80 dakikada 1 gol kaydeden Burak, takımının 21 haftada bulduğu 36 golün 17'sini atarak, gollerin yüzde 47.2'sine imza koydu
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:45
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Florya'nın yıldızı Nagatomo
Toplam 4
Yorum
ergün kalaycı ben gs yerinde olsam bu adamı ya alırım yada 1 yıldaha kiralarım süper adam hemde bedava
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Fatih Tekke'den Abdükadir'in transferine engel
Toplam 2
Yorum
ismail aynen katılıyorum 2 yıl daha trabzonda kalmalı
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Beşiktaş'tan flaş Talisca hamlesi!
Toplam 3
Yorum
mehmet verilmeyen penatılar varmış konya aleyhine verilmeyen penaltılar ne olacak ya zamanında meyvesini iyi yediniz şimdi biraz kurtlarını yiyin
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