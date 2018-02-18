Burak boş geçmiyor

32 yaşındaki gol makinesi, Başakşehir’e karşı çıktığı 11 maçta fileleri 9 kez havalandırdı. 2-2 biten ilk devredeki karşılaşmada 2 gol birden atmıştı

Spor Toto Süper Lig'de son iki haftadır forma giyemeyen Burak Yılmaz, Medipol Başakşehir'e karşı oynadığı 11 maçta 9 gol attı. Bu gollerden 7'si, Trabzonspor formasıyla çıktığı 5 lig maçında geldi. 32 yaşındaki forvet, ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan ve 2-2 beraberlikle biten maçta takımının 2 golüne de imza atmıştı. Ligde ise 17 golü bulunan milli yıldız, Fırtına'nın yine en büyük kozu olacak.



20 PUANDA KATKISI VAR

KARADENİZ ekibinin son 5 maçında attığı 4 golde de imzası olan Burak Yılmaz, ligde forma giydiği 16 karşılaşmanın 11'inde toplamda 17 kez fileleri sarsmayı başardı. Bordo-mavililer, süper forvetin gol kaydettiği 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan topladı. Deneyimli futbolcu, Fırtına'nın ligde topladığı 33 puanın 20'sine attığı gollerle katkıda bulundu.



GOLLERİN YÜZDE 42'Sİ ONDAN

Ligde geride kalan 21 haftanın 16'sında görev yapan Burak, 1356 dakika sahada kalırken, 1.06 gol ortalamasıyla oynadı. Ortalama 80 dakikada 1 gol kaydeden Burak, takımının 21 haftada bulduğu 36 golün 17'sini atarak, gollerin yüzde 47.2'sine imza koydu